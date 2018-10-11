Zorlu Holding'den

İSTANBUL (AA) - Zorlu Holding, bugün, bazı medya organlarında yer alan, holding tarafından Vestel Elektronik aracılığıyla otomobil tasarımı ile tescil başvurusu yapıldığına yönelik haberlerdeki bazı ifadelerin gerçeği yansıtmadığını bildirdi.

Zorlu Holding'ten konuya ilişkin yapılan açıklamada, bugün medyaya yansıyan "Türkiye'nin Otomobili Girişim Grubu'nda yer alan Zorlu Grubu'nun, Vestel Elektronik aracılığıyla otomobil tasarımı ile tescil başvurusu yaptığına yönelik" haberlerdeki bazı ifadeler gerçeği yansıtmadığı kaydedildi.

Vestel'in geleceğin elektrikli otomobil dünyasına kendi markası ile otomobil üretmek gibi bir planı bulunmadığı belirtilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Haberlerde bahsi geçen VEO; 1600 kişiyi aşkın Ar‑Ge ekibi ile 8 Ar‑Ge merkezinde yürütülen kokpit tasarımları, şarj istasyonu tasarımları gibi otomobil elektroniğinin de içinde yer aldığı konsept çalışmalar sırasında ortaya çıkarak, başvurusu yapılmış bağımsız bir tasarım çalışmasıdır. Bilindiği üzere Vestel, 2017'de yaptığı 408 patent başvurusu ile Avrupa Patent Ofisi'ne (European Patent Office) en çok patent başvurusu yapan ilk 100 şirket sıralamasındaki tek Türk şirketidir. Vestel olarak ilgi alanımızın sadece otomobil elektroniği olduğunun altını çizer, haberlerde bahsi geçen konunun Türkiye'nin yerli otomobil çalışmalarıyla hiçbir bağlantısı bulunmadığını kamuoyunun bilgisine sunarız."