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Zorlu, Kızıldere III JES'in ilk fazını devreye aldı

ANKARA (AA) - Zorlu Enerji, Türkiye'nin dördüncü jeotermal enerji projesi olan Kızıldere III santralinin 99,5 megavatlık ilk fazını devreye aldı.Şirketten yapılan açıklamaya göre, Denizli'nin Sarayköy ilçesinde gerçekleştirilen Zorlu...

Zorlu, Kızıldere III JES'in ilk fazını devreye aldı

ANKARA (AA) - Zorlu Enerji, Türkiye'nin dördüncü jeotermal enerji projesi olan Kızıldere III santralinin 99,5 megavatlık ilk fazını devreye aldı.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Denizli'nin Sarayköy ilçesinde gerçekleştirilen Zorlu Enerji'nin Kızıldere III jeotermal enerji santrali (JES) projesinin ilk ünitesi 320 milyon dolara mal oldu.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Zorlu Enerji Grubu Başkanı Sinan Ak, Kızıldere III projesiyle toplam portföylerindeki yenilenebilir enerji kurulu gücünü yüzde 56,6'ya çıkardıklarını belirterek, "Faaliyet gösterdiğimiz tüm alanlarda sürdürülebilirliği öncelikleri arasına yerleştiren bir grup olarak, Türkiye'ye örnek olabilecek yenilenebilir enerji projelerinden birini daha hayata geçirmiş olmaktan kıvanç duyuyoruz. Kızıldere III jeotermal santralinin devreye alınan ilk ünitesiyle yılda 720 milyon kilovatsaat elektrik üretilecek. Önümüzdeki yıl tamamlamayı planladığımız Kızıldere III JES, toplam 165 megavatlık kurulu güç ile Türkiye'nin en büyük jeotermal santrali olacak." ifadelerini kullandı.

Zorlu Enerji Grubu, 6 doğalgaz, 7 hidroelektrik, 4 jeotermal ve 4 rüzgar santralinden oluşan üretim portföyüyle Türkiye'de toplam 744 megavat, Pakistan ve İsrail'deki yatırımlarıyla birlikte ise toplamda bin 91 megavatlık kurulu güce sahip bulunuyor.


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