Zorlu Tekstil, Heimtextil Fuarı’na katıldı

İSTANBUL (AA) - Zorlu Tekstil Grubu, sürdürülebilir ürün ve çözümleriyle adından söz ettiren dünyanın en büyük uluslararası ev tekstili fuarı Heimtextil’in en çok dikkati çeken gruplarından biri oldu.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Zorlu Tekstil, 8-11 Ocak 2019'da Almanya'nın Frankfurt kentinde gerçekleştirilen Heimtextil'de, Valeron 2019 Koleksiyonu ile beraber yenilikçi ve sürdürülebilir ürünlerinin yanı sıra Korteks’in inovatif ipliklerini ziyaretçilerin beğenisine sundu.

Fuarda Zorlu Tekstil, yenilikçi ve sürdürülebilir ev tekstili ve perde ürünleriyle yer alırken kalite ve zarafetin temsilcisi olan Valeron 2019 Koleksiyonunu ziyaretçilerin beğenisine sundu.

Avrupa'nın en büyük polyester iplik üreticisi Korteks ise fonksiyonel ve inovatif ipliklerini ev tekstili sektör temsilcileriyle paylaştı.

Fuarda yenilikçi ev tekstili ürünleri ve perdeleri ile dikkati çeken Zorlu Tekstil bu sene ilk kez bir sürdürülebilirlik alanı ile ziyaretçilerini ağırladı. Burada sergilenen mısır, şeker kamışı gibi yüksek oranda nişasta içeren tarım ürünlerinden elde edilen PLA ipliklerinden üretilen ev tekstili ürünleri ziyaretçilerin ilgi odağındaydı.

En çok ilgi çeken ürünleri ise teknik tekstil alanında kullanılan güç tutuşur özellikli perde oldu. Zorlu Tekstil’in yeni perde koleksiyonu brode, tül, damask desenler klasik çizgileri ile tüketicilerin beğenisine sunuldu. Ayrıca egzotik, safari, romantik çiçekler, suluboya efektli soyut ve mini geometrik olmak üzere 8 teması bulunan TrendDeco Grubundaki hazır perde ve dekoratif yastıklar farklı renkleriyle fuarda yerini aldı.

Ar-Ge ve tasarıma büyük yatırımlar yapan Zorlu Tekstil Grubu, Valeron Lab ile Valeron’un yenilikçi yüzünü Heimtextil’de ziyaretçilerle buluşturdu. Bugüne kadar sade, şık ve rafine konsepti ile yaşam alanlarına özgün bir stil kazandıran Valeron, şimdi de Valeron Lab ile daha renkli ve trend ürünlerini de tüketicilerle buluşturdu.

Valeron Lab, teknolojik trendlerden beslenen ve Ar-Ge'den ilham alan yaklaşımı ile özellikle Avrupa pazarında çeşitli müşteri gruplarına özel yenilikçi ürünler sunacak.

Koleksiyonlarını başta Avrupa olmak üzere 40'a yakın ülkede 200'ü aşkın noktada kullanıcılarla buluşturan Valeron; Bio, Bamboo, Crafted, Contract ve Style olmak üzere 5 temel seriye sahip olan Valeron Lab ile birlikte eriştiği pazarları ve müşteri çeşitliliğini artırmayı hedefliyor.

Grubun özellikle teknik tekstil alanında fark yaratan Avrupa'nın en büyük polyester iplik üreticisi Korteks ise TAÇ UV Resistant, Otomotiv İplikleri, DRY TOUCH®, Recycle, PLA ve pek çok fonksiyonel özellikli farklı tuşeli iplikleri ile Heimtextil'de ziyaretçilerle buluştu.