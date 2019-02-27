"Zorluk var diye büyüme çabamızdan vazgeçemeyiz"

ANTALYA (AA) - Antalya Ticaret Borsası (ATB) Başkanı Ali Çandır, "Küresel ticaretin ve ekonominin sınırlanmaya çalışıldığı bir ortamda sürdürülebilir büyümemizi sağlamak her zamankinden daha zor olacaktır ancak zorluk var diye büyüme çabamızdan vazgeçmemiz mümkün değildir. Bu uğurda yılmadan ve enseyi karartmadan kararlılıkla çalışmalıyız." dedi.

Çandır, ATB'nin şubat ayı olağan meclis toplantısında yaptığı konuşmada, hükümetin daralan ekonomiden çıkışı sağlamak için ilave tedbirler aldığını söyledi.

Ekonomik göstergelerdeki bozulmanın altında, döviz fiyatlarındaki ve buna bağlı fiyat hareketlerindeki bozulmaların yattığını dile getiren Çandır, son birkaç aydır döviz kurlarında belirli bir istikrar sağlanmış olsa da aşırı oynak dönemin artçı etkilerinin fiyatlar genel seviyesi üzerinde hala ciddi baskı oluşturduğunu ifade etti.

Türkiye'nin sürdürülebilir büyümeye ihtiyacı olduğunu belirten Çandır, şunları kaydetti:

"Özellikle küresel ticaretin ve ekonominin sınırlanmaya çalışıldığı, adına ticaret savaşları dedikleri ticareti engelleyici politikaların artırıldığı bir ortamda sürdürülebilir büyümemizi sağlamak her zamankinden daha zor olacaktır ancak zorluk var diye büyüme çabamızdan vazgeçmemiz mümkün değildir. Çünkü biliyoruz ki büyümek demek daha çok üretim, daha fazla istihdam, daha fazla iş ve aş demektir. Bu uğurda yılmadan ve enseyi karartmadan kararlılıkla çalışmalıyız."

Çandır, istihdam seferberliğini "Burası Türkiye, burada iş var" sloganıyla desteklediklerini de sözlerine ekledi.

