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ZTE-Netaş Teknoloji Günü

- ZTE Türkiye Genel Müdürü Lu Xinbo: - "ZTE ve Netaş, büyük bir grup olarak, Türkiye pazarına daha iyi hizmet vermeyi, Türk insanına yüksek kalitede hizmet sunmayı hedefliyor"

ZTE-Netaş Teknoloji Günü
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ANKARA (AA) - ZTE Türkiye Genel Müdürü Lu Xinbo, firmanın ve Netaş'ın, büyük bir grup olarak Türkiye pazarına daha iyi hizmet vermeyi hedeflediğini bildirdi.

Lu, Wyndham Ankara Otel'de düzenlenen "ZTE-Netaş Teknoloji Günü"nün açılışında yaptığı konuşmada, tam 11 yıldır Türkiye'de görev yaptıklarını anımsatarak, ülkedeki küçük-büyük bütün operatörlere hizmet verdiklerini söyledi.

ZTE'nin Türkiye'de 10 milyon kullanıcısının olduğunu belirten Lu, "ZTE ve Netaş, büyük bir grup olarak Türkiye pazarına daha iyi hizmet vermeyi, Türk insanına yüksek kalitede hizmet sunmayı hedefliyor." dedi.

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Lu XinboNetaşZte
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