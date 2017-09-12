Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Öne Çıkanlar cityscape Veeam Avro Avustralya Rohingya
Milli Piyade Tüfeği artıyor
Milli Piyade Tüfeği artıyor
Hamsi tezgahta 15 lira
Hamsi tezgahta 15 lira
Eylül ayı beklenti anketi
Eylül ayı beklenti anketi
İşte Avrupa'nın 5 büyük ligi
İşte Avrupa'nın 5 büyük ligi
Medikalde Samsun zaferi
Medikalde Samsun zaferi

ZUBİZU ayrıcalığı Gloria Jean's Coffees'lerde

- Hayatı kolaylaştıran ve "avantaj dolu bir dünyayı" üyeleriyle buluşturan mobil uygulama ZUBİZU, Gloria Jean's Coffees ile yaptığı iş birliğiyle kullanıcılarına ayrıcalıklar sunmaya devam ediyor

ZUBİZU ayrıcalığı Gloria Jean's Coffees'lerde

İSTANBUL (AA) - ZUBİZU uygulaması, Gloria Jean's Coffees ile yaptığı iş birliğiyle kullanıcılarına avantaj sunuyor.

ZUBİZU açıklamasına göre, hayatı kolaylaştıran ve "avantaj dolu bir dünyayı" üyeleriyle buluşturan mobil uygulama ZUBİZU, Gloria Jean's Coffees ile yaptığı iş birliğiyle kullanıcılarına ayrıcalıklar sunmaya devam ediyor.

ZUBİZU, en kaliteli kahve çekirdeklerinden meydana gelen iki yüze yakın kahve çeşidini yüzde 20 indirimle keşfetmek isteyen kullanıcılarını, Gloria Jean's Coffees'lerin 21 ilde 60 mağazasına davet ediyor.

30 Eylül'e kadar devam edecek kampanyadan yararlanarak gurme kahveleri ZUBİZU ayrıcalığıyla tatmak için yapılması gereken tek şey ZUBİZU kullanıcısı olmak.

ZUBİZU mobil uygulaması Apple Store ve Google Play'den indirebiliyor. Yalnızca kahve alışverişlerinde geçerli olan kampanya, diğer kampanyalarla birleştirilemiyor.

İlgili Galeriler
22. Dünya Petrol Kongresi 22. Dünya Petrol Kongresi
Küresel Isınma Kurultayı Küresel Isınma Kurultayı
Yaşama Çıkarılan Çağrı Yaşama Çıkarılan Çağrı
İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep
Anahtar Kelimeler:
AyrıcalıkGloria Jean's CoffeesIş BirliğiZUBİZU
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner5