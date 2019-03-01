Züccaciyeci sektörü, ABD'de boy gösterecek

İSTANBUL (AA) - Züccaciye sektörü, 2-5 Mart tarihleri arasında ABD'nin Şikago kentinde düzenlenecek 81. IHA Uluslararası Ev ve Züccaciye Fuarı'nda boy gösterecek.

Züccaciyeciler Derneği'nden (ZÜCDER) yapılan açıklamaya göre, 10 milyar dolar ticaret hacmine ve 7 milyar dolar üretim hacmine sahip züccaciye sektörü, her yıl ihracat performansını yüzde 10 artırarak Türkiye ekonomisine büyük katkılar sunuyor.

2018 yılını 4,7 milyar dolar ile kapatan, 2019 yılını 5,5 milyar dolar ile kapatma hedefi bulunan sektörün yüzde 90’ını temsil eden ZÜCDER, ihracatın artmasını sağlamak için tüm projelerini bu doğrultuda şekillendirdi.

Bu kapsamda ihracatın artmasına büyük katkı sağlayan fuarlara katılıma ağırlık veren dernek, şubat ayında katıldığı Frankfurt Ambiente Fuarı’ndan sonra şimdi de ABD’nin Şikago şehrinde düzenlenecek 81. IHA Uluslararası Ev ve Züccaciye Fuarı’na katılıyor.

Yarın kapılarını açacak fuar, 5 Mart'a kadar devam edecek. 2 bin 200 katılımcının yer aldığı fuara ZÜCDER üyesi 30 firma, 400 metrekarelik bir alanda çelikten plastiğe kadar çeşitli ürünler sergilenecek.

Açıklamada görüşlerine yer verilen ZÜCDER Başkanı İsmail Erdoğan, şunları kaydetti:

"Milli katılımla yerimizi aldığımız fuarla amacımız, ABD’ye 2018 yılında yapmış olduğumuz 175 milyon dolar ihracatı ilk aşamada 200 milyon dolara çıkarabilmektir. ABD, en çok ihracat yaptığımız ülkeler sıralamasında 6. sırada bulunuyor. Bu nedenle IHA gibi fuarlara katılmak, ABD ile aramızdaki ticaret hacmimizi artırmak adına büyük önem taşıyor. Fuarda geçtiğimiz yılki metrekare alanımızı iki kat, katılım firma sayımızı ise yüzde 50 artırdık. 8 markamız Turquality destekli ve Türk markalarının yurt dışında toplam 100’den fazla mağazası bulunuyor."

ABD’deki ev eşyası sektörünün 364,2 milyar dolar olduğuna dikkati çeken Erdoğan, züccaciye sektörünün bu dev oyuncusuna Türk ürünlerinin ihraç edilmesinin büyük bir başarı olduğunu vurguladı.

Erdoğan, ABD’ye ihracatta ağırlığın her ne kadar endüstriyel mutfak ürünleri ve küçük elektrikli ev aletleri olsa da seramik, cam, bakır gibi züccaciye ürünlerinin de pazarda ağırlık kazandığını belirterek, Türkiye’nin bu ürün gruplarında en çok ABD'ye ihracat yaptığının altını çizdi.



