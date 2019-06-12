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Züccaciyeciler 5,5 milyar dolarlık ihracat hedefliyor

- ZÜCDER Yönetim Kurulu Başkanı Mesut Öksüz: - "Bu yıl ihracatımızı 5,5 milyar dolara çıkarmak için çalışıyoruz. Züccaciye sektöründe dünya sıralamasında altıncı sıradayız. Bunu övünerek söylüyoruz, inşallah burada da hedefimiz yukarı doğru çıkmak" - "Düğün sezonuna girdik. Onun hareketliliğini, cıvıltılarını yavaş yavaş hissediyoruz. Bu durumdan mutluyuz"

Züccaciyeciler 5,5 milyar dolarlık ihracat hedefliyor
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BURSA (AA) - CEM ŞAN - Züccaciyeciler Derneği (ZÜCDER) Yönetim Kurulu Başkanı Mesut Öksüz, sektör olarak geçen yılı 4,7 milyar dolarlık ihracatla kapattıklarını, bu seneki hedeflerinin 5,5 milyar dolar olduğunu söyledi.

Öksüz, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 2004 yılında kurulan ZÜCDER'in sektördeki duayen firmaları bir araya getirdiğini belirtti.

Öksüz, Türkiye'de porselen, seramik, cam, plastik ve çelik eşyadan hediyelik eşyaya kadar çok çeşitli ürün grubunda faaliyet gösteren üretici, ihracatçı, ithalatçı ve perakende firmalarının tek temsilcisi konumunda olan derneğin sektörel açıdan irdelendiğinde Türkiye ekonomisinde önemli bir yer tuttuğunu ifade etti.

- 3,6 milyar dolar fazla verdiler

Geçen yılı 4,7 milyar dolarlık ihracat, 1,1 milyar dolar da ithalatla kapattıklarını hatırlatan Öksüz, "3,6 milyar dolar cari fazla verdik. Bu rakamlara göre son dönemde Türkiye'de ender sektörlerden biriyiz. Bu yıl da ihracatımızı 5,5 milyar dolara çıkarmak için çalışıyoruz. Züccaciye sektöründe dünya sıralamasında altıncı sıradayız, bunu övünerek söylüyoruz. İnşallah burada da hedefimiz yukarı doğru çıkmak." dedi.

- "Düğünlerin artması bizleri olumlu etkiliyor"

Sektörün, aynı zamanda çeyiz kültürünü de temsil ettiğini dile getiren Öksüz, yaz sezonunda düğünlerin daha da arttığını ve çeyiz alışverişleri dolayısıyla sektörün daha da hareketlendiğini vurgulayarak, şöyle devam etti:

"Yaz sezonu evliliklerin çok olduğu bir dönem. Bu, bizim artık bir geleneğimiz. Sektör olarak bu konuda şanslıyız. Düğünlerin artıyor olması tabii ki bizleri olumlu etkiliyor. Düğün sezonuna girdik. Onun hareketliliğini, cıvıltılarını yavaş yavaş hissediyoruz. Bu durumdan mutluyuz. Düğün sezonu yıl içindeki dalgalanmanın düşmesini engelliyor çünkü yazın tatiller vesaire derken normalde satış düşmeleri olur. Bu evlilik ayları satışlarımızın düşmesine engel oluyor."

- "Bu yıl daha ivmeli bir yıl geçireceğiz"

Doların yükselmesinin sektörün yurt dışı pazarını biraz daha hareketlendirdiğine dikkati çeken Öksüz, "Doların yükselmesinin dezavantajları da var tabii ki ama ürünlerimizin nispeten dünya pazarında ucuzluyor olması buraya karşı bir ilgi artırdı. Bu şartlarla 5,5 milyar doları yakalayacağız. Üretimi de seven bir sektörüz. Sektörümüzde dünya üçüncüsü firmalarımız var ayrıca yeni yatırımlar yapan birçok arkadaşımız var. Onların da devreye girmesiyle inşallah bu yıl daha ivmeli bir yıl geçireceğiz." diye konuştu.


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