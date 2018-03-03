Züccaciyede hedef 4,5 milyar dolarlık ihracat

İSTANBUL (AA) - UĞUR ASLANHAN - Zücaciyeciler Derneği (ZÜCDER) Başkanı Uğur Kaymak, "2017'yi bir önceki yıla göre yüzde 6,5 artışla 4,2 milyar dolar ihracatla kapattık. 2018 hedefimiz 4,5 milyar dolarlık ihracat gerçekleştirmek." dedi.

Kaymak, AA muhabirine yaptığı açıklamada, sektörün 2017'yi bir önceki yıla göre yüzde 6,5 artışla 4,2 milyar dolar ihracatla kapattığını kaydederek, ithalatta da yüzde 4'lük bir düşüş gerçekleştirdiğini ve 2 milyar 860 milyon dolar dış ticaret fazlası verdiğini söyledi.

Bu kadar yüksek oranda dış ticaret fazlası veren ender sektörlerden olduklarını vurgulayan Kaymak, kilogram başına ihracatlarının 3,45 dolarla Türkiye ortalamasının iki katı olduğunu aktardı.

Kaymak, sektörün, ihracatının 2,2 milyar dolarlık kısmını AB ülkelerine gerçekleştirdiğini ifade ederek, "Başka bir ifadeyle; ihracatımızın yüzde 50'sini Avrupa pazarına yapıyoruz. Özellikle ahşap sofra ve mutfak, metal sofra ve mutfak/seramik mutfak eşya grupları AB'ye gerçekleştirdiğimiz ihracatta ön plana çıkıyor." diye konuştu.

Sektörün en fazla ihracat yaptığı ülkelerin Birleşik Krallık, Almanya, İtalya, Fransa olduğunu dile getiren Kaymak, "Bu durum, kalite ve inovasyona önem veren AB ülkelerinin tercih ettiği, kalite/fiyat dengesi bakımından dünyada iyi konumda olan ülkelerden olduğumuzu gösteriyor." ifadesini kullandı.

Kaymak, bunun yanında Latin Amerika ülkeleri, Türki Cumhuriyetler, Orta Doğu, Kuzey Avrupa ve özellikle de Kuzey Afrika ülkelerinin sektörleri için potansiyel pazarlar olarak değerlendirildiğini aktardı.



- Küresel fuarlara katılarak ihracatımızı artırıyoruz"



Kaymak, Türk züccaciye sektörünün gelişmeleri yakından takip ederek dünya ile entegrasyonu çabuk yakaladığını ve trendlere uyum sağladığını belirterek, dünyanın farklı yerlerinde yapılan büyük züccaciye fuarlarına katılarak sektörün tanıtım ve ihracatına olumlu katkı sağladıklarını anlattı.

Metal, cam, plastik sofra ve mutfak eşyaları ile endüstriyel mutfak ve küçük elektrikli ev aletlerinde kendi üretimleriyle hem iç piyasada hem de dünya pazarlarında rekabet düzeylerinin fazlasıyla yüksek olduğunu dile getiren Kaymak, yurt dışı pazarlarda bu alanlarda iyi olduklarını söyledi.

Kaymak, ihracatı artırmak için ZÜCDER olarak ABD'den Fas'a, Almanya'dan Çin'e kadar katıldıkları fuarlardan bahsederek, son olarak sektörün küresel anlamda en büyüğü olma özelliği taşıyan ve Almanya Frankfurt'ta düzenlenen uluslararası mutfak eşyaları, ev dekorasyonu, züccaciye, aksesuar ve hediyelik eşya fuarı Ambiente 2018'e 150 firmayla katıldıklarını bildirdi.

Uğur Kaymak, bu fuarda ciddi görüşmeler yaparak sektörü tanıttıklarını ve çeşitli iş birliği anlaşmalarına imza attıklarını kaydetti.

Bu fuarların ihracata katkısına değinen Kaymak, "2017'yi bir önceki yıla göre yüzde 6,5 artışla 4,2 milyar dolar ihracatla kapattık. 2018 hedefimiz 4,5 milyar dolarlık ihracat gerçekleştirmek." dedi.



- "Markalaşan sektör yüzde 100 yerli markalarla büyüyor"



Kaymak, pazar büyüklüğü 10 milyar dolara ulaşan mutfak eşyaları sektörünün yaklaşık 6 milyar dolarlık kısmını perakende ayağı oluşturduğunu kaydederek, sektörün perakende kısmının, özellikle tüm Türkiye'de açılan AVM'lerle birlikte gelişen zincir mağazacılık, sektörün markalaşma trendleri ve franchise sistemleriyle atağa geçtiğini anlattı.

Sektörün markalaşmasının, internet ortamında satış yapmasının, tüketicinin tercihine yönelik araştırmalarla üretim yapmasının her yıl satışları artırdığını aktaran Kaymak, ayrıca Türkiye'de yılda ortalama 500 bin çiftin evlendiğini, bunların çeyiz için modayı yakından takip ettiğini söyledi.

Kaymak, markalaşan ve perakende mağazacılığa önem veren sektörün Türkiye genelindeki AVM'lerde 1000'den fazla züccaciye mağazası bulunduğunu kaydederek, sektörün yüzde 100 yerli firmalarla büyüdüğünü bildirdi.



- "Online ticaret hız kazanmaya başladı"



Kaymak, sektörün AVM ve cadde mağazacılığının yanı sıra online ticarette de hızla geliştiğini belirterek, sözlerini şöyle tamamladı:

"Ülkemiz internete erişim ve internetten alışveriş konusunda günden güne önemli bir aşama kaydetmektedir. TÜİK'in araştırmalarına göre evden internete erişim imkanı yüzde 76,3'lere ulaşmış durumda. Türkiye'de yaklaşık 48 milyon internet kullanıcısı bulunuyor ve e-posta okumak, sosyal medya kullanımı dışında en çok yapılan eylemlerin başında alışveriş geliyor. Yapılan bir araştırmaya göre bir aylık internet kullanımında, internet kullanıcılarının yüzde 52’si satın almak üzere online ürün veya hizmet arıyor, bir online perakende mağazasını ziyaret ediyor, yüzde 43'ü de bu satın almayı yapıyor. İnternetten yüzde 25,3 oranında ev ve mutfak eşyası ürünleri satın alıyoruz.

Sektör olarak markalarımızın büyük çoğunluğu e-ticarete yönelmiş durumda. Birçoğu internet siteleri üzerinden satış yaparken yine indirimli ürün satışları yapan internet mağazalarının dışında birçok ürünün bir arada sunulduğu internet siteleri üzerinden de satışlarını gerçekleştiriyorlar. Sektör online satışa ciddi önem veriyor ve bu konuda çalışmalarını sürdürüyor."