Züccaciyede hedef dünya dördüncülüğü

Züccaciyeciler Derneği (ZÜCDER) Başkanı Uğur Kaymak, Türkiye'nin dünya züccaciye ihracatında Meksika ve ABD'nin ardından 6. sırada yer aldığını belirterek, bu ülkelerle aralarında çok fark olmadığını, yapacakları çalışmalarla 5 yıl içerisinde bu ülkeleri geçerek 4. sıraya yerleşmeyi hedeflediklerini söyledi.

Kaymak, AA muhabirine yaptığı açıklamada, cari fazla veren züccaciye sektörünün yıllık 6,7 milyar dolar üretim hacminin bulunduğunu, bu rakamlara gastronominin de dahil olduğunu söyledi.

Sektörün dünya ihracat sıralamasında 6. sırada yer aldığını dile getiren Kaymak, 2016'yı yaklaşık 4 milyar dolarlık ihracatla kapattıklarını bildirdi.

Kaymak, son 10 yılda Türkiye'nin ihracatını değer olarak 3 kat, miktar olarak 2 kat, kilogram başına düşen gelir olarak ise 1,5 kat artırdığını kaydederek, ithalatta ise son 10 yılda değer olarak 2,67 kat, kilogram bazında yaklaşık 2 kat artış yaşandığını anımsattı.

Geçen yıl sektör ithalatının yüzde 21 azaldığını aktaran Kaymak, "Ancak ihracatımız düşmedi. 2016'da yaklaşık 4 milyar dolar ihracata karşılık 1,3 milyar dolar ithalat yaptık. Son 10 yıla baktığımızda her yıl cari fazlası giderek artan bir ivmeyle yükselen dış ticaret dengemiz, 2016 yılında 2,6 milyar dolar fazla vererek, nadir sektörlerden biri olduğumuzu göstermektedir." diye konuştu.

Kaymak, ihracatta ilk 6 ülkeye bakıldığında 5,5 milyar dolarlık ihracatla Meksika'nın dördüncü, 5 milyar dolarlık ihracatla da ABD'nin beşinci sırada yer aldığını belirterek, şu ifadeleri kullandı:

"Biz de yaklaşık 4 milyar dolarlık ihracatla 6. sıradayız. 2017 sonu beklentimiz 4 milyar 200 milyon dolar ihracat. 2018 hedefimiz ise 4,5 milyar dolar. 11 aylık veriler bu hedefi tutturacağımızı gösteriyor. Meksika ve ABD ile aramızda çok büyük fark yok. Markalı ve inovatif katma değerli ürünler üreterek, daha fazla fuarlara katılarak, yurt dışı B2B organizasyonları düzenleyerek 5 yıl içerisinde rahatlıkla dünya dördüncüsü olmayı öngörüyoruz. Bu hedefi rahatlıkla tutturabileceğimizi düşünüyoruz."



- "Türkiye'deki AVM'lerde 1000'den fazla züccaciye mağazası var"



Kaymak, sektörde ithalatçı gibi gözüken perakendeci firmaların bile yerli ürün çoğunluklu olarak satış yaptıklarını kaydederek, genellikle perakendede yüzde 60-65 yerliye karşılık yüzde 35-40 ithal ürün oranı olduğunu söyledi.

"Ham madde olarak da sektörde yoğun bir şekilde kullanılan paslanmaz çelik ve plastik ham maddelerinin ülkemizde üretimi yetersizdir." diyen Kaymak, paslanmaz çelik ham maddesinin üçte birinin, plastik ham maddesinin ise yüzde 21'nin Türkiye'de üretildiği bilgisini verdi.

Uğur Kaymak, sektörün büyük bir çoğunluğunun Türk oyunculardan oluştuğunu belirterek, yabancı firmaların sayısının yok denecek kadar az olduğunu, bunun Türk şirketlerin başarısından kaynaklandığını bildirdi.

Pazar büyüklüğü 10 milyar dolara ulaşan mutfak eşyaları sektörünün yaklaşık 6 milyar dolarlık kısmını perakende ayağının oluşturduğunu dile getiren Kaymak, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Sektörümüzün perakende kısmı, özellikle tüm Türkiye'de açılan AVM'lerin artmasıyla gelişen zincir mağazacılık, sektörün markalaşma trendleri ve franchise sistemleriyle atağa geçti. Perakendeyi öncelikle markalaşma konusunda incelemek gerekirse, züccaciye sektörü markalaşma konusunda tekstilden sonra ikinci sırada gelmektedir. Şu anda sektörümüzde yaklaşık 100 tane öne çıkan züccaciye markası sayılabilir. 25 civarında da organize perakende mağazası bulunmaktadır.

Sektörümüz markalarından Bernardo, Hisar, Öztiryakiler, Arzum, İnoksan ve Paşabahçe ve benzeri firmalar da Turquality sertifikalarıyla önemli bir atılım göstermişlerdir. Markalaşan ve perakende mağazacılığa önem veren sektörümüzde tüm Türkiye genelindeki AVM'lerde 1000'den fazla züccaciye mağazası bulunmaktadır."

Kaymak, Türk züccaciye markalarının yurt dışında da ciddi bir atağa geçtiğini ve mağaza sayılarını artırdığını söyledi.



- "Hane başı züccaciye tüketimi yıllık 1,5-2 bin lira"



Uğur Kaymak, Türkiye'de hane başına yıllık bin 500-2 bin TL arasında züccaciye harcaması düştüğünü belirterek, Türk toplumunun, misafir ağırlamayı, alışverişi sevdiğini, modaya ve yeniliğe açık olduğunu aktardı.

Sektör olarak dünya trendlerini yakından takip edip, her yeni gelişmeyi tüketiciye sunduklarını dile getiren Kaymak, züccaciye dükkanlarının son yıllarda AVM'lerde açılmasının, markalaşmanın artmasının, kalite ve trend olgusunun gelişmesinin sektöre ilgiyi artırdığını bildirdi.

Kaymak, markalaşma ve zincir mağazaların artmasıyla çeşitli mecralardaki züccaciye reklamlarının arttığını ve insanlar evlerinde züccaciye ürünlerini uzun yıllar kullanmaktan ziyade, artık daha sık değiştirmeye ve trendlere uygun moda renk, desen, model ve işlevsellikteki ürünler kullanmaya başladığını anlattı.

Beyaz eşyada ÖTV'nin sıfırlanmasıyla küçük ev aletlerinde yüzde 25'lik satış artışı yaşandığına değinen Kaymak, ÖTV'nin kalıcı olarak sıfırlanmasını ve aynı zamanda yüzde 18 olan KDV'nin yüzde 8'e düşürülmesini talep ettiklerini söyledi.

Kaymak, son bir yılda sektörde inovasyonu merkeze alan oyuncuların farkı açarak liderliklerini pekiştirdiğini belirterek, "Bu firmalarımızın inovasyondan aldığı güçle rotalarını yurt dışına çevirdiğini ve e-ticaret yolu ile 7 gün 24 saat mağazacılığı stratejik öncelik haline getirdiğini görüyoruz." dedi.