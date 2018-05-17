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ABD'de konut kredisi faizleri 7 yılın zirvesinde

- Ülkede 30 yıl vadeli konut kredisi faizleri Mayıs 2011'den bu yana en yüksek seviyeye ulaştı

ABD'de konut kredisi faizleri 7 yılın zirvesinde
NEW YORK (AA) - ABD'de konut kredisi (mortgage) faiz oranlarının bu hafta son 7 yılın zirvesine çıktığı bildirildi.

ABD'li federal konut ve kredi şirketi Freddie Mac tarafından yapılan yazılı açıklamada, ülkede 30 yıl vadeli konut kredisi faiz oranının bu hafta geçen haftaya kıyasla 6 baz puan artarak, yüzde 4,61'e ulaştığı belirtildi.
Açıklamada, 30 yıl vadeli konut kredisi faiz oranının 19 Mayıs 2011'den bu yana en yüksek seviyeyi kaydettiğine yer verildi.
Sağlıklı tüketici harcamalarının ve yüksek emtia fiyatlarının konut kredisi oranlarının artmasına neden olduğunun vurgulandığı açıklamada, benzin fiyatlarının son 4 yılın en yüksek seviyesine yaklaştığına ve konut satışlarının zirve yaptığı sezona girilirken alıcıların borçlanma maliyetlerinin arttığına işaret edildi.

Freddie Mac'in verilerinde, 15 yıl vadeli konut kredisi faiz oranının da bu hafta geçen haftaya kıyasla 7 baz puan artışla yüzde 4,08'e yükseldiği görüldü.

Ayrıca, 5 yıllık değişken konut kredisi faiz oranının da söz konusu dönemde 5 baz puan artışla, yüzde 3,82'ye ulaştığı kaydedildi.
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