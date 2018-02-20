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Akbank'a 6 ödül

- Akbank, Türkiye'deki bankacılık ve finansal işlemler arasında en iyilerinin belirlendiği "2018 Türkiye Bonds & Loans Ödülleri"nde farklı kategorilerde toplam 6 ödülün sahibi oldu

Akbank'a 6 ödül

İSTANBUL (AA) - Akbank, Türkiye'deki bankacılık ve finansal işlemler arasında en iyilerinin belirlendiği "2018 Türkiye Bonds & Loans Ödülleri"nde farklı kategorilerde toplam 6 ödülün sahibi oldu.
Akbank'tan yapılan açıklamaya göre, finans sektörünün en iyilerinin belirlendiği "2018 Türkiye Bonds & Loans Ödülleri" kapsamında Akbank, yıl içinde gerçekleştirdiği satın alım, ulaştırma, altyapı, finansal kurumlar finansmanı ve uluslararası tahvil ihracı kategorilerinde farklı ödüllerin sahibi oldu.
Açıklamada görüşlerine yer verilen Akbank Kurumsal ve Yatırım Bankacılığı Genel Müdür Yardımcısı Levent Çelebioğlu, Türk sermaye piyasaları ile finans sektörünün en saygın ödüllerinden biri olarak kabul edilen "2018 Türkiye Bonds & Loans Ödülleri" nde 6 ödüle birden layık görülmüş olmaktan gurur duyduklarını belirterek, "Prestijli altı ödülü birden kazanmış olmamız, bir tesadüf değil; çünkü Akbank kurumsal ve yatırım bankacılığı altında, ürün ve hizmetlerimizi daha bütünsel ve entegre olarak sunuyoruz. Gerek sponsorun kimliği, gerekse de işlemin hacmi ile geçtiğimiz yılın en dikkat çekici işlemi olan Hollanda'nın enerji devi Vitol - VIP Turkey Enerji AŞ'nin Petrol Ofisi’ni satın alım finansmanında 'Satın Alım Finansmanı Kategorisinde Yılın İşlemi' ödülünü aldık." ifadelerini kullandı.
Akbank'ın işlemde koordinatör banka olarak yer aldığını aktaran Çelebioğlu, şunları kaydetti:
"Türkiye'nin üçüncü büyük havalimanı Antalya Havalimanı Terminal Yatırımı'nın refinansmanında ise 'Ulaştırma Finansmanı Kategorisinde Yılın İşlemi' ödülünü ve 'Altyapı Finansmanı Kategorisinde Yılın İşlemi' 3'üncülük ödülünü aldık. Bu işlemi tek kreditör banka olarak başarı ile tamamladık. 500 milyon dolarlık Basel 3 uyumlu tahvil ihracı ve 536,3 milyon lira karşılığı İpotek Teminatlı Menkul Kıymet İhracı'mızla 'Finansal Kurumlar Finansmanı', 'Yılın Uluslararası Tahvil İhracı' ve 'Türkiye'de Yılın Tahvil İhracı' kategorilerinde de ödül alarak 2017 yılında finans sektörüne ve ülke ekonomimize önemli katkılarda bulunduk. Akbank kurumsal ve yatırım bankacılığı olarak Türkiye ekonomisinin istikrarlı büyümesi için çalışmalarımızı sürdüreceğiz."

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Akbank2018 Türkiye Bonds & Loans Ödülleri
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