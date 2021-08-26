Ara vermeden ev yapmaya devam ediyor

Modern şehircilik çizgisinde, güvenilir ve örnek alınan şirket vizyonuyla çalışmalarını yürüten BOSS4 Gayrimenkul’ün yeni projesi ‘Alya 4 Mevsim’de ön talep toplama süreci başladı. Eylül ayında lansmana hazırlanan ‘Alya 4 Mevsim’, şirketin Esenyurt’ta hayata geçirdiği ilk proje olma özelliği taşıyor.

Gayrimenkul ve inşaat sektörünün yenilikçi markalarından Akkuş Gayrimenkul’ün Lübnanlı ortağıyla kurduğu BOSS4 Gayrimenkul İnşaat’ın hayata geçirmeye hazırlandığı ‘Alya 4 Mevsim’de talep toplama süreci başladı. Şirketin yılın son projesi olan ve lansmanının eylül ayında yapılması planlanan ‘Alya 4 Mevsim’, 11 katlı dört blokta toplam 217 daire ve 6 dükkandan oluşuyor. Projedeki daire tipleri ise; 1+1, 2+1 ve 3 +1 olarak planlandı.

‘Alya 4 Mevsim’ ile ilgili bilgi veren BOSS4 Gayrimenkul Yönetim Kurulu Başkanı Abdülkadir Akkuş, inşaat çalışmalarına ara vermeden devam ettiklerini, yeni projeleriyle Esenyurt bölgesine de adım atmış olduklarını kaydetti. Akkuş “Bugüne kadar genelde Beylikdüzü ve çevresinde yatırımlar yaptık. Şimdi farklı alanlara da açılıyoruz. Levent’te devam eden ‘Alya Teras’ın dışında, Esenyurt’ta da ‘Alya 4 Mevsim’i hayata geçiriyoruz. Ön talep sürecini başlattığımız projenin lansmanını eylül ayı sonunda yapmayı hedefliyoruz. Lansmana kadar satış ofisimizi ve örnek dairemizi de tamamlamış olmayı planlıyoruz. ‘Alya 4 Mevsim’ kaliteli ve elit bir yaşam sunan bir proje, diğer projelerden ayrılan özelliklerini ise tasarım, malzeme kalitesi, konsepti, dış cephe şeklinde sıralamak mümkün. ‘Alya Dört Mevsim’ Esenyurt için iddialı bir proje olacak” dedi.

Geniş peyzajıyla doğayla içi içe bir yaşam sunuyor

BOSS Gayrimenkul’ün Esenyurt’ta hayata geçirdiği ilk projesi olma özelliği taşıyan ‘Alya 4 Mevsim’, yüksek kalite ve lüks dairelerden oluşacak. Sosyal alanda; lobi, kapalı havuz, spor salonu, etkinlik-toplantı salonu, Türk hamamı, bay-bayan soyunma kabinleri, sauna ve buhar odası mevcut. Projede ayrıca 157 araçlık kapalı otopark alanı da yer alıyor.

‘Alya 4 Mevsim’, Esenyurt’un merkezinde yer alan konumu, konsepti ve geniş peyzajıyla bölgeye yeni bir yaşam anlayışı kazandırmaya hazırlanıyor. Şehrin kalabalığından uzak, ferah bir yaşam alanı yaratan proje, merkezi konumunun verdiği avantajının yanı sıra sosyal donatı alanlarıyla doğanın içinde, tam anlamıyla bir sosyalleşme ortamı yaratıyor.