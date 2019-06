‘Aracılar Kulübü’ kazandırmaya hazır

Tapu.com’un tek yetkili satış hakkına sahip olduğu gayrimenkulleri kendi alıcılarıyla buluşturacak olan emlak danışmanları, gerçekleşen tapu devirleri sonrasında Tapu.com tarafından alınan hizmet bedelinin yarısını almaya hak kazanacak.



Para almadan para kazandıran platform



Tapu.com kurucu ortağı Emre Erşahin, “Aracılar Kulübü ile ülkemizde ilk defa emlakçılardan para almadan onlara para kazandıracak bir kazanç sistemi geliştirdik. Aracılar Kulübü üyelerinin hızlı başlangıcı sayesinde gerçekleşen satışlarımızın tapu devirleri tamamlandı ve ödemeleri yapmaya başladık.Platformumuzda mevcutta sayısı her gün artan paylaşıma açık yaklaşık 1.000 tapu ve paylaşılmaya hazır 8 milyon TL gelir imkanı var. Aracılar Kulübü’ne 44 ilden kısa sürede 350 üye katıldı, önümüzdeki dönemde yurt çapında da 1.000 aktif üyeye ulaşmayı hedefliyoruz” diyor.

Kurulduğu günden bu yana geliştirmiş olduğu platform ve teknoloji sayesinde kurumsal satıcıların ekspertiz raporlu gayrimenkullerini hızla alıcı bularak nakde çevrilmesini sağlayan Tapu.com tarafından geliştirilen “Aracılar Kulübü” platformuyla emlak danışmanları kurumsalportföylere hızla alıcı bularak gelir elde edebilecek.



Tapu.com, hizmet bedelini paylaşacak



Emlakçılar, platform aracılığıyla Aracılar Kulübü’ne üye olduktan sonra paylaşıma açık olan tapuları görebilecekler. Yeni tapular paylaşıma çıktıkça kısa mesaj ile haberdar etmeözelliğine de sahip olan platforma ücretsiz üye olmak için şimdilik fatura kesebilmek yeterli. İlerleyen zamanlarda üyelik için taşınmaz ticareti yetki belgesi de aranacak.



Emlak ofislerinin ‘Aracılar Kulübü’nde paylaşıma açık tapulardan birine alıcı bulduğunda tek yapmaları gereken ise tapunun sayfasındaki kod gönderme alanına müşterilerinin ad-soyad ve telefonunu yazarak ona, hizmet bedeli üzerinden indirim sağlayacak bir kod göndermek. Teklif onaylanıp müşterin tapu devrini gerçekleştirdiğinde ise aracı Tapu.com tarafından satış esnasında alınan hizmet bedelinin yarısını almaya hak kazanmış olacak.



Tapu satışında hız rekoru



Tapu.com’da satılan tapuların ekspertiz raporuna sahip olduğunu ve buna paralel olarak dasatılan her 5 tapudan 1’inin 15 gün içerisinde satışının gerçekleştirildiğini ve 24 saat içinde bile topladığı tekliflerle rekor sayılacak hızlarda tapu devri aşamasına geçebildiklerinin altını çizenErşahin, “Gayrimenkul fiyatının şeffaf ve rekabetçi bir ortamda, alıcıların teklifleriyle belirlenmesini sağlıyoruz, şeffaf bir piyasada bilinçli alıcıların vereceği tekliflerle bir gayrimenkulün piyasa değerini bulabileceği düşüncesi üzerine 3,5 yıl önce kurduğumuz sistemde her gün işlem yapıyoruz” diyor.