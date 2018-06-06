Avrupa’nın tercihi oldu - Prefabrik yapı sektörünün markalarından Karmod’un üretimi Yeni Nesil Konteyner Ofis yapıları Avrupa’nın tercihi oldu - Karmod Dış Ticaret Müdürü Öztürk: - "Almanya, Fransa, Hollanda gibi Avrupa’nın büyük ekonomisine sahip ülkelerinde ofis yapısı olarak yeni nesil konteynerimiz talep görüyor. Şu an Fransa’da katlı bir okul projesi için çalışmalarımız devam ediyor"

İSTANBUL (AA) - Prefabrik yapı sektörünün markalarından Karmod’un üretimi Yeni Nesil Konteyner Ofis yapıları Avrupa’nın tercihi oldu.

Karmod’tan yapılan açıklamada yeni nesil konteyner ürünlerine son dönemde Almanya, Fransa, Hollanda, İzlanda, Çekya gibi Avrupa ülkelerinden özellikle ofis amaçlı kullanımlar için talep aldıkları belirtildi.



Firma açıklamasında görüşlerine yer verilen Karmod Dış Ticaret Müdürü Taner Öztürk, yapılarının uluslararası standartlara haiz olduğuna dikkati çekerek Avrupa ülkelerinin konteynerlerini satış, yönetim, fabrika gibi farklı ofis kullanımları için tercih ettiklerini belirtti.



- "Demonte hazırladığımız yapılarımızı kullanıma hazır teslim ediyoruz"



Modüler birleşimli sistemiyle 4 kata kadar çok amaçlı kullanım özelliğinde konteyner yapılar ürettiklerini vurgulayan Öztürk şu değerlendirmelerde bulundu:

"Konteyner yapılarımız iki yıl öncesine kadar Avrupa ülkelerinde mülteci barınma ünitesi olarak tercih ediliyordu. Ürün kalitemiz tanındıkça tercihler de değişti. Şimdi Almanya, Fransa, Hollanda gibi Avrupa’nın büyük ekonomisine sahip ülkelerinde ofis yapısı olarak yeni nesil konteynerimiz talep görüyor. Şu an Fransa’da katlı bir okul projesi için çalışmalarımız devam ediyor. 14 metrekare tek üniteden başlayarak birleşimli ve katlı planda büyük ebatlı bloklara kadar varan ölçülerde konteyner yapılar üretiyoruz.

Demonte hazırladığımız yapılarımızı yerinde kurulumla kullanıma hazır teslim ediyoruz. Yeni Nesil konseptiyle ürettiğimiz konteyner dönüşümlü yapısı ve enerji kullanımını azaltan yüksek izolasyonlu sistemiyle çevre dostu özelliğe sahip. Karmod Yeni Nesil Konteyner şantiye yapıları, ofis ve yönetim binaları, hastane ve okul yapıları, acil konut yerleşim birimleri, wc duş üniteleri başta olmak üzere farklı yapı ihtiyaçları için tercih ediliyor."