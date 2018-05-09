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Baharla birlikte prefabrik konut satışları arttı

- Karmod Satış Müdürü Yüceer: - "İnsanımız prefabrik hazır evlerin avantajlarını yakından tanıdıkça ilgi de o ölçüde artıyor"

Baharla birlikte prefabrik konut satışları arttı
İSTANBUL (AA) - Prefabrik yapı sektörü markalarından Karmod, bahar aylarının gelişiyle prefabrik konut satışlarında hissedilir artış yaşandığını duyurdu.
Karmod'dan yapılan açıklamada, bahar aylarının gelişiyle prefabrik konut satışlarında hissedilir artış yaşandığı belirtildi.
Açıklamada, Karmod'un, uzun ömürlü yapı sınıfında ürettiği evlerin kısa sürede üretim ve kurulum avantajlarıyla özellikle yazlık amaçlı kullanımlar için tüketicilerce en çok tercih edilen konut modelleri arasında yer aldığı belirtildi.
Açıklamada görüşlerine yer verilen Karmod Satış Müdürü Abdullah Yüceer, firma olarak günlük ortalama 8 ila 10 arası konutun sevkiyatını yaptıklarını belirterek, tüketicinin hazır evlere olan ilgisinin memnuniyet verici olduğunu kaydetti.

Yüceer, dört mevsim sürekli kullanım standardında ürettikleri prefabrik hazır evleri; kurulum kolaylığı, farklı ustalara gereksinim duyulmaması gibi nedenlerle özellikle büyük şehirlerde yaşayan vatandaşların, yazlık veya köylerinde ev yapma amaçlarını kısa sürede sorunsuz gerçekleştirmek için tercih ettiğini vurguladı.

Her gün telefonla kendilerine ulaşan 300’e yakın konut müşterisine bilgilendirmede bulunduklarını ve satış ofislerinde de 70 ila 90 arası aileyi misafir ettiklerini bildiren Yüceer, şunları kaydetti:
"İnsanımız prefabrik hazır evlerin avantajlarını yakından tanıdıkça ilgi de o ölçüde artıyor. Özellikle daha önce bize ev yaptırmış olan müşterilerimizin tavsiyeleriyle çok sayıda ev satışı gerçekleştiriyoruz. Bu durumun her yıl evlerimize olan talebin artışına önemli katkı sağladığını müşahede ediyoruz.
26 bin liradan başlayan fiyatlarla müşterilerimize ev sahibi olma fırsatı sunuyoruz. 80 ila 100 metrekare bir eve ortalama 3-4 gün gibi kısa bir sürede yerinde kurulum gerçekleştiriyoruz. Evlerimiz; kapı ve pencereleri, elektrik ve su tesisatları, iç kapı ve çelik ana kapı montajı, boyası ile başka ustalara ihtiyaç duymadan ekiplerimizce kurulum yapılması gibi önemli avantajlara sahip. Bu durum özellikle kırsalda usta sorunu yaşanan köy ve kasabalarda daha da önem kazanıyor. Tek katlı ve iki katlı modelde çok sayıda farklı beklentilere hitap eden ev tasarımımız bulunmakta olup her yıl Türkiye’nin hemen hemen her ilinde çok sayıda aileyi ev sahibi yapıyoruz."
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KarmodPrefabrik Evler
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