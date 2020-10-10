Belgelerini alıyor güvenli emlak diyorlar

Taşınmaz Ticareti Yönetmeliği’nin yürürlüğe girmesiyle birlikte, Mesleki Yeterlilik Belgesi’ne (MYK) sahip olmayan emlak danışmanları resmi olarak faaliyetlerine devam edemiyor. Yetki belgesi olmadan internet sitelerine ilan girişi yapılmasını da engelleyen yönetmelik gereğince tüm internet sitelerine, MYK belgesi ve TTY belgesi olan emlak danışmanları için sisteme belge numarası açma zorunluluğu getirildi. Ocak 2020 tarihine kadar emlak ofislerinin ilanlarını internet sitelerinde yayınlayabilmesi için Ticaret Taşınmaz Yetki (TTY) ve Mesleki Yeterlilik Belgesi (MYK) numaralarını üyelik paneli içerisine açılan bölüme girmesi gerekiyor.

Emlakjet’ten bir adım daha

Emlak danışmanlığı mesleğinin belirli bir kalitenin üzerine çıkması ve yüksek değer üretmesi için bir çözüm ortağı olarak çalışan Emlakjet, bir kez daha sektörde önemli rol oynayarak, üyelerine bugünden itibaren panelde MYK belge numarası girme imkanı sunuyor. Bu tarih itibarıyla belge numaralarını girmek için Emlakjet üzerinde, üyelik panelinde yer alan ‘Üyelik Bilgileri’ bölümünde özel bir alan yer alacak ve emlak danışmanları, bu alana belge numaralarını kolay bir şekilde girebilecek.

“15 bin üyemizin MYK belgesi almasına destek vermeyi hedefliyoruz”

Emlak danışmanları için getirilen MYK belgesi olma zorunluluğunun sektörün belirli bir standart ve kaliteye ulaşması açısından son derece önemli olduğunu belirten Emlakjet CEO’su Tolga İdikat, “Emlak sektöründe ‘güven’ duygusu çok büyük bir ihtiyaç. MYK belgesi hem bu güven ihtiyacını karşılayacak hem de gayrimenkul sektörüne değer katacak. Artık emlak sektöründe eğitimli kişiler hizmet verecek. Emlak ofisi açıp bu mesleği icra etmek için mutlaka belirli kriterlerin karşılanması gerekecek. Sektörün önemli oyuncularından biri olarak bunu destekliyoruz. Üyelerimizin MYK belgesi almasına destek oluyoruz. Bu amaçla belge vermeye ve sınav yaptırmaya Mesleki Yeterlik Kurumu tarafından yetkilendirilmiş firmalarla iş birliği yapıyoruz. Bugüne kadar toplam 3 bin üyemizin MYK belgesi almasına destek olduk. Hedefimiz ise 15 bin danışanımızın MYK Belgesi almasıdır” açıklamasında bulundu.