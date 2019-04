Büyükyalı, bireysel satışlarda kesintisiz ciro şampiyonu

Özak GYO Genel Müdürü Fatih Keresteci, “2018’de elde ettiğimiz bireysel satışlardaki kesintisiz ciro şampiyonluğumuzun ardından 2019 yılına da rekor ile başladık. Satışlarımız hedeflerimiz doğrultusunda devam ediyor. Bu başarımızı yılın geri kalanında da sürdüreceğimize inanıyoruz” dedi.



Özak GYO, Ziylan Gayrimenkul ve Yenigün İnşaat ortaklığında, İstanbul Boğazı’nın girişinde Kazlıçeşme sahil bandında yer alan Büyükyalı, Emlak Konut GYO projeleri arasında ciro şampiyonluğunu 2019’un ilk çeyreğinde de sürdürdü. 2018 yılında toplam 581,2 milyon lira satış geliri olan Büyükyalı, yılın ilk çeyreğinde 270 milyon 835 bin liralık satış geliri elde etti.



Her aşaması doğru planlanan iyi işlerin her zaman başarıya ulaştığını vurgulayan Özak GYO Genel Müdürü Fatih Keresteci, “Büyükyalı’nın projelendirme aşamasından teslimine kadar her sürecinde detaylı çalışma ve emek var. Bu sayede, 2018’de elde ettiğimiz bireysel satışlardaki kesintisiz ciro şampiyonluğumuzun ardından 2019 yılına da rekor ile başladık. Satışlarımız hedeflerimiz doğrultusunda devam ediyor. Bu başarımızı yılın geri kalanında da sürdüreceğimize inanıyoruz. İnşa at çalışmalarımız da takvimimizde bir sapma olmadan tüm hızıyla sürüyor. Büyükyalı’dan ev alanları 2019’un üçüncü çeyreğinde “iyi yaşam”la buluşturuyoruz" dedi.



Benzersiz yaşam alternatifleri



Farklı yaşam tarzlarının tüm ihtiyaçlarına cevap veren farklı konsept ve büyüklüklerde daire seçeneklerinin yer aldığı Büyükyalı her birinin terasında özel yüzme havuzu bulunan penthouseları, Fendi Casa bloğu ve Türkiye’nin ilk gerçek loftları ile benzersiz, çok özel yaşam alternatifleri sunuyor.



İstanbul’un yeni buluşma noktası



Yeniden yaşama kazandırılan tarihi yapılarıyla, geçmişin büyüleyici atmosferini modern yaşama entegre eden Büyükyalı, performans sanatları merkezi ile kentin kültür sanat hayatına yeni bir değer kazandırıyor. Büyükyalı’da gastronomiden, kişisel gelişim ve spora kadar iyi yaşam için ihtiyaç duyulan her şey üstün kalite standartlarıyla yürüme mesafesinde yer alıyor.







Büyükyalı, yeni ulaşım akslarının kesiştiği noktada, hayatın tam merkezinde



İstanbul Boğazı’nın girişinde, Kazlıçeşme sahil bandında, şehrin kara, deniz ve raylı sistem tüm yeni ulaşım akslarının kesiştiği noktada yer alan Büyükyalı’dan Anadolu Yakası’na Avrasya Tüneli ile 15 dakikada geçilebiliyor. Zeytinburnu Marmaray istasyonunun hemen yanında konumlanan Büyükyalı’da deniz stuttle'larıyla da trafiğe takılmadan, denizde konforlu bir yolculuk imkanı sunuluyor. Sahil yolu olarak da adlandırılan Kennedy Caddesi’ne direkt bağlantılı tek proje olan Büyükyalı’da Kennedy Caddesi üzerinden, doğrudan otoparka bağlanma imkanı da bulunuyor.