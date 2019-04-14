Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Öne Çıkanlar moda ekonomi Trabzon mersin emlak
Av sezonu bitiyor
Av sezonu bitiyor
Yaşadıkları kabusu anlattılar
Kabusu yaşadılar!
Türk-Arap İş Zirvesi
Türk-Arap İş Zirvesi
Türkiye'de hibrit çağı başlıyor
Hibrit çağı başlıyor
5 günde 637 bin yolcu
5 günde 637 bin yolcu

Büyükyalı, bireysel satışlarda kesintisiz ciro şampiyonu

Sakinlerini ihtiyaç duyulan her şeye üstün bir kalite ve kusursuz bir hizmet anlayışıyla kolayca ulaştırmayı amaçlayan ve günlük yaşamda “her şey dahil” bir konfor sunan Büyükyalı, Emlak Konut GYO projeleri arasında, 2019’un ilk çeyreğinde de ciro şampiyonu oldu.

Büyükyalı, bireysel satışlarda kesintisiz ciro şampiyonu
banner17

Özak GYO Genel Müdürü Fatih Keresteci, “2018’de elde ettiğimiz bireysel satışlardaki kesintisiz ciro şampiyonluğumuzun ardından 2019 yılına da rekor ile başladık. Satışlarımız hedeflerimiz doğrultusunda devam ediyor. Bu başarımızı yılın geri kalanında da sürdüreceğimize inanıyoruz” dedi.

Özak GYO, Ziylan Gayrimenkul ve Yenigün İnşaat ortaklığında, İstanbul Boğazı’nın girişinde Kazlıçeşme sahil bandında yer alan Büyükyalı, Emlak Konut GYO projeleri arasında ciro şampiyonluğunu 2019’un ilk çeyreğinde de sürdürdü. 2018 yılında toplam 581,2 milyon lira satış geliri olan Büyükyalı, yılın ilk çeyreğinde 270 milyon 835 bin liralık satış geliri elde etti.

Her aşaması doğru planlanan iyi işlerin her zaman başarıya ulaştığını vurgulayan Özak GYO Genel Müdürü Fatih Keresteci, “Büyükyalı’nın projelendirme aşamasından teslimine kadar her sürecinde detaylı çalışma ve emek var. Bu sayede, 2018’de elde ettiğimiz bireysel satışlardaki kesintisiz ciro şampiyonluğumuzun ardından 2019 yılına da rekor ile başladık. Satışlarımız hedeflerimiz doğrultusunda devam ediyor. Bu başarımızı yılın geri kalanında da sürdüreceğimize inanıyoruz. İnşaat çalışmalarımız da takvimimizde bir sapma olmadan tüm hızıyla sürüyor. Büyükyalı’dan ev alanları 2019’un üçüncü çeyreğinde “iyi yaşam”la buluşturuyoruz" dedi.

Benzersiz yaşam alternatifleri

Farklı yaşam tarzlarının tüm ihtiyaçlarına cevap veren farklı konsept ve büyüklüklerde daire seçeneklerinin yer aldığı Büyükyalı her birinin terasında özel yüzme havuzu bulunan penthouseları, Fendi Casa bloğu ve Türkiye’nin ilk gerçek loftları ile benzersiz, çok özel yaşam alternatifleri sunuyor.

İstanbul’un yeni buluşma noktası

Yeniden yaşama kazandırılan tarihi yapılarıyla, geçmişin büyüleyici atmosferini modern yaşama entegre eden Büyükyalı, performans sanatları merkezi ile kentin kültür sanat hayatına yeni bir değer kazandırıyor. Büyükyalı’da gastronomiden, kişisel gelişim ve spora kadar iyi yaşam için ihtiyaç duyulan her şey üstün kalite standartlarıyla yürüme mesafesinde yer alıyor.



Büyükyalı, yeni ulaşım akslarının kesiştiği noktada, hayatın tam merkezinde

İstanbul Boğazı’nın girişinde, Kazlıçeşme sahil bandında, şehrin kara, deniz ve raylı sistem tüm yeni ulaşım akslarının kesiştiği noktada yer alan Büyükyalı’dan Anadolu Yakası’na Avrasya Tüneli ile 15 dakikada geçilebiliyor. Zeytinburnu Marmaray istasyonunun hemen yanında konumlanan Büyükyalı’da deniz stuttle'larıyla da trafiğe takılmadan, denizde konforlu bir yolculuk imkanı sunuluyor. Sahil yolu olarak da adlandırılan Kennedy Caddesi’ne direkt bağlantılı tek proje olan Büyükyalı’da Kennedy Caddesi üzerinden, doğrudan otoparka bağlanma imkanı da bulunuyor.

İlgili Galeriler
22. Dünya Petrol Kongresi 22. Dünya Petrol Kongresi
Küresel Isınma Kurultayı Küresel Isınma Kurultayı
Yaşama Çıkarılan Çağrı Yaşama Çıkarılan Çağrı
İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep
Anahtar Kelimeler:
Emlak Konut GYOBüyükyalıÖzak GYO Genel Müdürü Fatih Kerestec
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner5