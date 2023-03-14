Depreme karşı güvenli arsa projesini tanıttı

V Club yatırımcıyı erişilebilir bütçelerle tapu sahibi yapıyor. “Arsa Ankara” projesini Türkiye’nin deprem riski en düşük bölgelerinden olan Ankara Beypazarı’nda hayata geçirdi. Bu proje ile sağlam zeminli, güvenli, ulaşılabilir fiyatlara konut ve arsaları yatırımcılara sunuyor.

V CLUB İLE KÜÇÜK BÜTÇELERLE TAPU SAHİBİ OLMA İMKÂNI!

“Ulaşılabilir tapu” hedefi ile uygun bütçeli ve sürdürülebilir yatırım ürünleri sunan V Club “Arsa Ankara” projesi ile küçük yatırımcılar için büyük bir yatırım fırsatı geliştirdi.

Bir deprem ülkesi olan Türkiye’de herkesin güvenli bir ikinci evi olması hedefiyle geliştirilen proje, Beypazarı’nda 1.000 konutluk bir arazi üzerinde yatırımcıya sağlam zeminli bir arsa üzerinde ev sahibi olma fırsatı sunmaya devam ediyor.

“ARSA ANKARA” İLE GÜVENLİ BİR GELECEK

Resmi ve onaylı master plan içinde yer alan “Arsa Ankara”, 180 Bin m2 büyüklüğe ve toplam 1.000 konutluk alana sahip. “Arsa Ankara” sadece bir yatırım projesi olmakla kalmıyor, güvenli bir geleceğin de kapılarını açıyor.

Projeden tapu sahibi olan yatırımcılar evlerinin yapım sürecinde Ekmas Müteahhitlik’ten de destek alabiliyor.

Yeni projeleriyle ilgili açıklama yapan Bülent Öztürk: “Arsa Ankara’yı, başta deprem riskini ve daha sonra da doğa ve sağlık konularını düşünerek geliştirdik. Ayrıca projemiz doğa çocuk oyun ve deneyim alanları, çok amaçlı spor alanları, sanat atölyeleri, sosyal ve eğlence alanları ile donatılmış şekilde projelendirildi.” dedi.

BÜLENT ÖZTÜRK, 11 İLİMİZİ ETKİLEYEN DEPREM HAKKINDA KONUŞTU.

“Ülkemizde yaşanması muhtemel bir deprem nedeniyle yaklaşık bir yıl önce bu projenin hazırlıklarına başlamıştık. ‘Asrın Felaketi’ olarak adlandırılan depremde hayatını kaybeden tüm canlarımıza Allah’tan rahmet, yaralılara acil şifalar diliyorum. Allah’ım bir daha böyle acıları bu millete yaşatmasın. Deprem maalesef ülkemizin bir gerçeği ve hepimizin üzerinde olumsuz ekonomik ve psikolojik etkileri var. Olası bir depreme karşı binalarımızın dayanıklılığını arttırarak hazırlanmanın yanı sıra yaşadığımız bölgelerin alacağı hasarı da düşünerek yaşamlarımızı sağlıklı, güvenli ve konforlu bir şekilde sürdürmek için yeni yaşam alanları da hazırlamalıyız. Bu sebepledir ki başkent Ankara’nın tarihi, doğal ve kültürel güzelliklerine sahip ilçesi Beypazarı’nda Arsa Ankara projesini satışa çıktık.”

Hali hazırda satışa sunmuş oldukları Dikili, Avşa ve Assos projeleri ile yatırımcılar için erişilebilir bütçelerle kazandıran arsa projeleri geliştirdiklerini kaydeden Öztürk, V Club olarak Türkiye’de bu alanda önemli bir açığı kapattıklarını dile getirdi.

ÖZTÜRK, "BEKLENTİMİZİN ÇOK ÜZERİNDE BİR İLGİ İLE KARŞILAŞTIK" DEDİ VE DEVAM ETTİ:

"Biz de bu hassasiyetin farkındayız. Ülkemizde yaşanması muhtemel bir deprem nedeniyle, 1 yıl önce hazırlıklarına başladığımız Arsa Ankara projemizi geçtiğimiz günlerde satışa sunduk ve beklentimizin çok üzerinde bir ilgi ile karşılaştık. İnsanlar kendi arsalarını alıp, kendi kontrollerinde deprem güvenli evler yaptırmak istiyorlar." ifadelerini kullandı.

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