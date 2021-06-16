Dikkat! Evinizi hemen alın..



Erkan Zing yazıyor... Malzeme maliyetlerindeki bir yıllık artış yüzde 43,07'ye ulaştı. İnşaat maliyet endeksi, 2021 yılı Nisan ayında bir önceki aya göre yüzde 3,54, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 35,48 arttı.

Bina inşaatı maliyet endeksi, bir önceki aya göre yüzde 3,61, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 34,63 arttı. Bir önceki aya göre malzeme endeksi yüzde 5,02, işçilik endeksi yüzde 0,56 arttı. Ayrıca bir önceki yılın aynı ayına göre malzeme endeksi yüzde 41,77, işçilik endeksi yüzde 20,92 arttı.

Bina dışı yapılar için inşaat maliyet endeksi, bir önceki aya göre %3,29, bir önceki yılın aynı ayına göre %38,42 arttı. Bir önceki aya göre malzeme endeksi %4,46, işçilik endeksi %0,41 arttı. Ayrıca bir önceki yılın aynı ayına göre malzeme endeksi %47,57, işçilik endeksi %19,49 arttı.

Remax Red Broker’ı Murat Kanoğlu 2021 yılında konut fiyatlarının 2020’ye göre artarak yükseleceğini söyledi. TÜİK verilerini göz önüne alırsak, bir önceki aya göre malzeme endeksi yüzde 4,89, işçilik endeksi yüzde 0,53 arttı. Ayrıca bir önceki yılın aynı ayına göre malzeme endeksi yüzde 43,07, işçilik endeksi yüzde 20,62 arttı. Kanoğlu, 2019 ve 2020’de yapılan devlet teşviklerinin bitmesinin ardından her ay artan yüksek inşaat maliyetlerden etkilenmemek için konut almanın şimdi tam zamanı olduğunu hatırlattı. Murat Kanoğlu, ‘’Gayrimenkul sektörü, satışlar ve faiz arasındaki ters orantının en çok hissedildiği sektörlerden biri haline geldi. Mevduat ve kredi faizinin yükselmesi, yüksek kira geliri ve konutun prim yapma potansiyelinin yükselmesi, ev alma isteğini oldukça arttığını dile getirdi’’