Ekolojik yerleşime yöneldi Kanadalı ortak aldı

GAYRİMENKUL PAZARLAMA VE SATIŞ PROFESYONELLERİ DERNEĞİ (GAPAS) asil üyeleri ve danışma kurulu üyeleri, GMK GROUP sponsorluğunda Cemile Sultan Korusu - Koru Restoran'da gerçekleşen kahvaltıda bir araya geldi. Dernek üyeleri aralarında ticari ilişki geliştirme fırsatı yakalarken derneğin bundan sonraki faaliyetleri hakkında bilgi sahibi oldu.

Gayrimenkul sektöründe pazarlama, satış ve halkla ilişkiler görev tanımıyla çalışan profesyonellerin bir araya gelerek kurduğu Gayrimenkul Pazarlama Ve Satış Profesyonelleri Derneği (GAPAS), üyeleri için ‘GAPAS Yaz Buluşması’ organize etti. GMK Group’un sponsorluğunda gerçekleşen buluşma, Cemile Sultan Korusu’nda yer alan Koru Restoran’da kahvaltı olarak gerçekleşti.

GAPAS Başkanı İsmail ÖZCAN’ın selamlama konuşmasının ardından söz alan etkinliğin sponsoru GMK Group Yönetim Kurulu Başkanı Murat KALSIN, “Birçok alanda faaliyet gösteren grubumuzun amiral gemisi gayrimenkul ve inşaattır. Kendim de mimar olduğumdan, diğer yatırım ve girişimlerimiz arasında gayrimenkul projelerinin önemli bir yeri var. Hali hazırda ekolojik bir yerleşim projesinin arsa &arazi geliştirme süreçlerini tamamlamak üzereyiz. Tüm sektörleri etkileyen Covid-19 salgınının, gayrimenkul sektörüne olumsuz ekonomik etkilerini en aza indirmek amacıyla, Kanada Toronto merkezli SaleFish online gayrimenkul satış platformunun Türkiye, Ortadoğu ve Körfez ülkeleri temsilcisi olduk. Ayrıca bu platformun yakın zamanda tanıtımını yapmayı hedeflediğimiz online bir gayrimenkul, araç ve tekne takas platformunun hazırlıklarını yürütüyoruz.’ dedi.

GAPAS Üyeleri, Hem Birbirlerini Yakından Tanıdılar, Hem de Aralarında Ticari İlişki Geliştirme İmkanına Sahip Oldular

GAPAS yaz buluşmasında üyeler, dernek ve faaliyetleri hakkında bilgi sahibi olurken, üyeler birbirlerini daha yakından tanıma faaliyetleri ve projelerini tanıtma imkânına sahip olarak birlikte iş yapabilmenin yollarını görüştüler.

GAPAS Yaz Buluşması gibi önümüzdeki aylarda, üyeleri için benzer buluşmaları organize edeceklerini ifade eden GAPAS Başkanı İsmail ÖZCAN, “Üyelerimiz arasında hem yeni gayrimenkul projelerinin satış ve pazarlamasında hem de 2. el gayrimenkullerin pazarlaması ve satışında emek sarf eden profesyoneller var. GAPAS Yaz Buluşması’nda, tekrar hareketlenmeye başlayan gayrimenkul sektöründe aktif olarak çalışan üyelerimiz kendi aralarında ticari ilişki geliştirme şansına sahip oldular” dedi. Gayrimenkul pazarlama ve satışının GAPAS üyelerinin hayatı olduğunu söyleyen ÖZCAN, “Kimi üyelerimizde satışa ve kiralamaya konu portföyler var, kimi üyelerimiz de yatırımcı, alıcı ve kiracılara danışmanlık yapıyor, onlara uygun portföyler araştırıyor; GAPAS’ın üyelerine özel buluşmalarında yeni işler, yeni bağlantılar doğuyor, ticaret yapılıyor” dedi.

ÖZCAN’dan Sektör Profesyonellerini GAPAS Çatısı Altında Buluşma Daveti

Yakın bir zamanda gayrimenkul yatırım fonları yöneticilerini, GAPAS üyeleriyle ikili iş görüşmelerinde buluşturacakları bilgisini de veren ÖZCAN, gayrimenkul yatırım fonlarına portföy önermek isteyen ya da gayrimenkul yatırım fonlarının avantajlarından danışmanlık hizmeti sundukları yatırımcılarını haberdar etmek isteyen veya sektördeki aktif meslektaşlarıyla bir arada olmak, ticaret yapmak isteyen bütün gayrimenkul profesyonellerini GAPAS çatısı altında buluşmaya davet etti.

GAPAS hakkında:

GAPAS, gayrimenkul pazarlama ve satış süreçlerini iyileştirmeyi, bu alanda çalışan kişilerin kişisel gelişimlerine katkıda bulunmayı, gayrimenkul sektörüne bilimsel, deneyimsel bilgi aktarımında bulunmayı, gayrimenkuller için satıcı, alıcı ve/veya kiracı durumunda olan bütün kişiler için pazarlama, satış/satın alma, kiraya verme/kiralama alanında bir danışma ve referans kuruluşu olmayı hedefleyen bir topluluktur.