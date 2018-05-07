Eminevim, Samsun'da tapu dağıttı Eminevim Elbirliği Sistemi, Samsun’da düzenlediği tapu teslim töreni ile 100 aileyi ev sahibi yaptı

Türkiye’nin 81 ilinde açtığı 100’ü aşkın şubesi yanında, sektörde ilk kez uygulanan mobil ofisler üzerinden de verdiği hizmetlerle; faizsiz ev ve araç sahibi olmak isteyen milyonlarca kişiye ulaşan Eminevim bu kez de Samsunluların tapu heyecanına ortak oldu.



Her ay farklı illerde tapu teslim töreni düzenleyen Eminevim, gerçekleştirdiği törende 100 aileye tapularını teslim ederken; Eminevim Sistemi sayesinde bugüne kadar Samsun’da bin'in üzerinde aile konut ve araç hayallerine kavuştu.



Sheraton Grand Hotel’de düzenlenen programa sekiz yüz civarında davetlinin yanı sıra, Emin Şirketler Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Emin Üstün, yönetim kurulu üyeleri, Genel Müdür Tuba Üstün, genel merkez ve bölge yöneticileri ile daire sahipleri aileleriyle beraber katıldı.





Tören esnasında basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Emin Üstün; “Emin Şirketler Grubu olarak yolumuza güven ve dayanışmayla sağlam adımlarla devam ediyoruz. Bizden ev alan bölge müşterilerimizle bu akşam Samsun'da bir araya gelmiş bulunuyoruz,” dedi.



Faizsiz bir sistem geliştirdiklerini ifade eden Emin Şirketler Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Emin Üstün, “Eminevim Elbirliği Sistemi, iştirakçilerin dayanışması ve gönül birliğinden oluşmuştur. Bu sistem ile kişiler, Tüm Türkiye’de bütçelerine göre istedikleri yerden ev sahibi olabilirler. Bizim formülümüz dayanışma ve el birliği ile insanları ev ve otomobil sahibi yapmak,” diye konuştu.