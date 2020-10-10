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Emlak da dijitalleşti

Koronavirüsle değişen sektörlerden biri de gayrimenkul sektörü oldu. Artık mülkler, sanal turlarla gezilirken tapular da online alınıyor. Öte yandan kalabalık olmayan butik siteler, bahçeli, teraslı evler hızla popülerleşiyor.

Emlak da dijitalleşti

Pandemi ile birlikte emlak sektöründe teknolojik alt yapı ve dijital değişimin önünün açıldığını belirten Besa Grup Satış Ve Pazarlama Koordinatörü Şule Alp, “Artık mülkler video, drone ve 360 sanal turlar ile gayrimenkul çekimleri gerçekleştirilerek yatırım yapmak isteyenlere gezdiriliyor. Şirket toplantılarının video konferans ile yapılması, müşterilerin evlerindeyken danışmanların daire içerisinde sunumları yapması, tapu dairelerine gidilmeden web tapu uygulamasından tapu işlemlerinin yapılabilmesi gibi uygulamalarla dijitalin hayatımıza girmesi bizlerin de bakış açısını değiştirdi” dedi.

‘Doğaya kaçış başladı’

Şule Alp, teknolojik değişimin yanı sıra tüketicilerin alışkanlıklarının da değiştiğine dikkat çekti. Kalabalık olmayan butik sitelere, bahçe katı, geniş balkonlu, kiler odasına sahip dairelere taleplerin artığını belirten Alp, “Eskiden şehir merkezinde, yüksek rezidanslar, mega projeler tercih edilirken artık şehrin dışında, daha küçük ölçekli projeler isteniyor. Ayrıca yeşil alan, yürüyüş yolları her zaman sorulurdu ama artık onların da önemi daha çok arttı. Müstakil bahçeli evlere hatta şehre yakın köylere kaçış var” dedi.

Çalışma odası isteniyor

Şule Alp’in verdiği bilgilere göre ev sahibi olmak isteyenler, evde bir çalışma odası da istiyor artık. Birçok şirketin pandemi döneminde home office çalışma düzenine geçtiğini belirten Alp, “Pandemi döneminde home office çalışma düzenini tecrübe eden şirketlerin bazıları bunu kalıcı hale getirdi. Öte yandan hâlâ tedbir kapsamında ofislerine dönmeyen birçok şirketler var. Ev sahibi olmayı düşünen insanlar bu nedenle artık evlerinde çalışma odası da istiyor.” diye konuştu.

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Anahtar Kelimeler:
Besa Grup Satış Ve Pazarlama Koordinatörü Şule Alp
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