Emlak Doktoru yabancıya satış için Çindistan önerisi yaptı

Gayrimenkulün değerleme sıralamasında dünya birincisi olan Türkiye’den konut alan ülkeler arasında, Asya ekonomisinin iki büyüyen ülkesi Çin ve Hindistan dikkatleri üzerine çekiyor. Toplu alım yapan Çinli ve Hintli yatırımcılar, yüzde 150’lere varan değer artışıyla Türkiye’deki fırsatları değerlendiriyor.

Pandemiye rağmen 2020’de 40.812 yabancıya konut gerçekleştiren Türkiye, dünyanın dört bir yanından yatırımcıların markajına girdi. Ülkemizden alım yapan ülke sıralamasına göre; En çok satış yapılan ülkeler arasında 7.189 konutla İran, sonrasında Irak, Rusya ve Afganistan vardı. Ancak özellikle son 2 aydır Çin ve Hindistan Türkiye’den toplu gayrimenkul alımlarıyla dikkatleri üzerine çekti. Geçtiğimiz akşam Kanal Ekonomi’de yayınlanan “Emlak Doktoru” programında bir araya gelen Ekonomi Gazetecileri Derneği Başkanı Celal Toprak ve Dünya Gazetesi Yazarı Kerim Ülker ile Super Group Yönetim Kurulu Başkanı Dr. Ali Gökçiler, yabancıya gayrimenkul satışını değerlendirdi. Programda Türkiye’de vatandaşlık alma şartları masaya yatırılırken, yabancıların ülkemizi tercih etme sebepleri de gündeme getirildi. Programda söz alan Gökçiler, “Pandemiye rağmen ülkemiz yabancıya gayrimenkul satışında cazibesini yitirmedi aksine daha çok ilgi çekti” dedi. Son dönemde açıklanan raporlara da değinen Gökçiler, adet olarak satış en çok İran’a yapılsa da, metrekare bazında yapılan satışta İngilizler, Filistinliler ve Rusların önde olduğunu ifade etti. Gökçiler, “Geçen seneye baktığımızda Türkiye’den en çok konut alanlar, ilk sırada İran olmak üzere İsveç’e kadar gidiyor. Metrekareye baktığımız zaman ise İngilizler, Filistinliler ve Ruslar toplam metrekare anlamında en çok talepte bulunan ülkeler” açıklamalarında bulundu.

İSTANBUL, ANKARA VE ANTALYA’YI TERCİH EDİYORLAR

Yayında konuşulan konulardan birisi de; toplu konut satışlarında adından söz ettirmeye başlayan ülkeler oldu. Küresel ekonominin yeni gözdesi olan ve hızlı büyüme grafikleri ile adından “Çindistan” olarak bahsettiren; Çin ve Hindistan, toplu konut alımında artışa geçen ülkeler olarak öne çıkıyor. Çin ve Hindistan’ı, Afrika’nın enerji zengini Nijerya takip ediyor. TÜİK verilerine göre Çin, 2020 yılı Ocak-Eylül döneminde Türkiye’den 659 konut alarak Türkiye’nin pazar alanının genişleyeceğinin sinyallerini vermiş oldu. 2021’in Mart ayında İran 663 satışla birinci sıradayken, Çin 100 adet konut satışıyla dokuzuncu sırada yerini alarak listenin üst sıralarına çıkmaya başladı. Çinliler en çok İstanbul, Ankara ve Antalya’yı tercih ederken, bunun yanında Hindistan ve Güney Afrika ülkelerinden de bu kentlere talepler geldi. Bu bölgelerin büyük potansiyel taşıdığını belirten Gökçiler, “Satış konusunda da Nijerya’ya sattığımızda çok heyecanlanmıştık. Sonra bir gördük ki dünyada Hindistan, Pakistan, Brezilya ve Güney Afrika gerçeği var. Buralarda inanılmaz fonlar, inanılmaz yatırımcılar var. Şunu söyleyebilirim ki yaptığımız birçok toplu ve büyük satış Güney Afrika, Çin ve Hindistan’a gerçekleşti” dedi.

DÜNYANIN EN FAZLA KAZANDIRAN İLK 3 ŞEHRİ TÜRKİYE’DEN

Türkiye’nin 2020 senesinde, dünya satış fiyatı olarak en çok kar ettiren ülkelerden olduğunu söyleyen Gökçiler, ayrıca markalı konut projelerinin de bu konuda daha fazla katkı sağladığını ifade etti. TÜİK verilerine göre dünyada en çok kazandıran ilk 3 şehrin Türkiye’den olduğunu da kaydeden Gökçiler, “Bu şehirler İzmir, İstanbul ve Ankara. TL bazında yüzde 30-35’lerde, dolar bazında yani markalı konut projeleri bazında baktığımız zaman ise yüzde 45-50’lerde getiri sağlıyor. Biz şunu iddia ediyoruz: 2020’de dünyada satış fiyatı anlamında en çok kar ettiren konut Türkiye’ydi” dedi.

Konut alımlarının yatırım aracı olarak kullanılmasının Türkiye’de çok avantajlı olduğunu belirten Gökçiler, “Arap ülkelerinden, Avrupa ülkelerinden gelen yabancıların para birimlerinin önemli bir kısmı, çeşitli sebeplerden dolayı TL’den daha değerli. Dolayısıyla satın alınacak projenin 2. elinin kıymetli olması hem yabancılar hem Türkler için çok önemli” diye konuştu.

“KRİPTO PARA KADAR DEĞER KAZANDIRIYOR, ANCAK DAHA GÜVENLİ”

Son zamanlarda ilgiyi daha da üstüne çeken kripto para borsasıyla ilgili de yorumda bulunan Gökçiler: “Coin dediğimiz kripto paralar için şu anda bir merkezi yapı, regülasyon yok. Türkiye’de gayrimenkulde hem müthiş bir kazanç var hem de aynı zamanda merkezi bir yapı var. Tapuyu elinize alıyorsunuz. Gayrimenkulün uzun vadede kazandıracakları, kripto paradan daha garanti ve yüksek meblağlara çıkabilir” dedi.