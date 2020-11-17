Emlak dünyasından kentsel dönüşüme destek

'Erişim hakkı sağlanmalı'

Emlak işletmeleri olarak riskli yapıların kiraya verilmemesi ya da 2. elde satış ve pazarlamasına konu edilmemesi için destek vermeye hazır olduklarını belirten Tüm Girişimci Emlak Müşavirleri Derneği Başkanı Hakan Akdoğan “Yönetmeliğimize göre yetki belgeli emlak işletmelerini, tapu ve kadastro müdürlükleri, vergi dairesi müdürlükleri, yetkili idareler, belediyeler ve diğer kurumlardan bilgi ve belge temin etme hakkı tanımlandı. Lakin uygulamada özellikle gerek belediyelerden gerekse tapu sicil müdürlüklerinden bilgi ve belge temin etmekte zorlanıyoruz. Eğer bizlere erişim hakkı sağlanırsa bizler de sürece destek olmayı arzu ediyoruz” dedi.

'Riskli yapılardan arındıralım'

Aracılık işlemleri sırasında problemli olduğu değerlendirilen yapılara ilişkin kat maliklerine bilgi verdiklerini de dile getiren Akdoğan “Bizler yapı stokumuzun riskli yapılardan arındırılmasını istiyoruz. Hatta bu aşamada malikleri bilgilendiriyor, riskli yapı tespiti yapan şirketler ile malikleri bir araya getiriyoruz. Yetki belgeli emlak işletmeleri gerek yerel yönetimlere gerekse de bakanlıklarımıza bu konuda destek vermeye hazırlar. Hatta bu aşama kurulacak ihbar hatları ile bir an önce ek tedbirler alınmasını sağlayabiliriz” diye konuştu.