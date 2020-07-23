Emlak Katılım’dan İstanbul’a üç yeni hizmet noktası

Dijital bankacılık araçlarıyla Türkiye’nin dört bir yanında müşterilerine hizmet sunan Emlak Katılım, açılışını yaptığı yeni şubeleriyle hizmet ağını genişletiyor.

Aynı zaman diliminde üç yeni şubeyi hizmete sunmaktan dolayı mutluluk duyduklarını belirten Emlak Katılım Genel Müdürü Nevzat Bayraktar, “Yurdumuzun dört bir yanında şubelerimizle müşterilerimize fiziksel olarak da ulaşmak için tüm gayretimizle çalışmalarımızı sürdürüyoruz. İstanbul’da hayata geçirdiğimiz üç yeni şube ile bu amaç için önemli bir adım daha atmış olduk. Hizmet portföyümüz genişliyor. Hizmet ağımız büyüyor. Bugün aktif olarak faaliyete başlayan Laleli, Sultanbeyli ve Bağcılar noktalarımızla İstanbul’da sekizinci, Türkiye’de ise 20. şubeye ulaştık” dedi.

Yıl sonuna kadar 40 şube hedefleniyor

Emlak Katılım; Merkez (Ataşehir), Fatih, İkitelli, Ümraniye, Erenköy, Laleli, Sultanbeyli, Bağcılar, Ankara, Ankara (Ostim), Bursa, İzmir, İzmit, Gaziantep, Samsun, Kayseri, Rize, Adana, Konya ve Konya Büsan şubeleriyle hizmet vermeye devam ediyor. 2020 sonunda 40 şubeye ulaşmayı hedefliyor.

