Emlak sektöründe bir ilk! Türkiye'nin ilk ve tek emlak kooperatifi İSTEB kuruldu

Türkiye emlak sektörü yeni bir oluşuma tanıklık ediyor. Türkiye'nin ilk ve tek emlak kooperatifi olma niteliği gösteren İSTEB-İstanbul Emlak Brokerleri Kulübü "Hedef Saygı Emlakçılık" sloganıyla çalışmalarına başladı. İSTEB'in ilk Yönetim Kurulu Başkanı ise Ulvi Özcan oldu.



Sektörel sorunların giderilmesi için kuruldu



Emlak sektöründe faaliyet gösteren acenteleri kapsayan kooperatif nitelikli İstanbul Emlak Brokerları (İSTEB), İstanbul'da faaliyet sürdüren emlakçıların bir araya gelmesiyle kuruldu. Kulüp, şimdilik 26 üyeden meydana geliyor.



Türkiye'de sektörün üniversitelerle iş birliğinin geliştirilerek, emlakçılık ile ilgili dünyadan örneklerle araştırma yapmak ve bu araştırmaları da kitaplaştırarak belgesellerle sunmaya hazırlanan, 26 üyeden oluşan birlik, aynı zamanda sektörün yeni girişimcilerine yönelik sertifikasyon eğitimleri de verecek. İSTEB aynı zamanda sektörel sorunların düzenlenmesi ve denetlenmesi yönünde kamuyla sürekli iletişim sağlayacak. İstanbul Emlak Brokerleri Kulübü (ISTEB), sektörde hizmet standartlarını yükseltmek için çalışmalar yaparak, verimli bir paylaşım ağı kurmayı hedefliyor.



Her şey emlakçılık saygın bir meslek olsun diye



Birliğin ilk Yönetim Kurulu Başkanı Ulvi Özcan, kooperatifçiliğin dünyada çok yaygın ve hakça bir bölüşüm ve iktisadi kalkınma modeli olduğuna dikkat çekerek:



"Ülkemizde gıdadan, çiçek üretimine, eczacılıktan, savunma sektörüne kadar birçok alanda başarılı iş örnekleri bulunuyor. Hollanda’da sütçülüğün ve çiçekçilğin yüzde 90’ın üzerinde bir oranla kooperatifler tarafından yapıldığını biliyor musunuz? Neden emlakçılık sektöründe de olmasın dedik ve İstanbul Emlak Brokerleri Kulübü (İSTEB)’i kurduk. Dünyada Avusturalya’da 1960 yılında 7 üyeyle kurulan Avusturalya’da Estate Agents Cooperative bugün 400’ün üzerinde üyesi olan aktif kooperatiftir. İSTEB de emlakçılık sektöründe Türkiye’de bir ilk, dünyada ise 2. olma özelliği taşıyor” ifadelerini kullandı.