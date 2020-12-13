Emlakta hangi kent önde, hangi ilde fiyatlar ne kadar arttı

Türkiye’de emlak sektörünün dijital dönüşümüne liderlik eden, en büyük emlak platformu Hürriyet Emlak Kasım 2020 Emlak Endeksi’ni açıkladı. Verilere göre; bir yıllık sürede satılık konut fiyatlarının en çok artış gösterdiği illerin başında Gaziantep (%59,14), Adıyaman (%49,33), Antalya (%48,57) Eskişehir (%43,70) ve Sakarya (%43,07) geldi. Emlak fiyatlarında yaşanan hareketliliği gösteren veriler, geçtiğimiz dönemde olduğu gibi Anadolu’da yaşanan hareketlenmenin devam ettiğini de gösterdi.

Türkiye’de emlak sektörünün dijital dönüşümüne liderlik eden, en büyük emlak platformu Hürriyet Emlak’ın ülke genelindeki verilerden oluşturduğu Kasım 2020 Emlak Endeksi[1] verileri açıklandı. Emlak sektörünün geçtiğimiz bir yılda sergilediği performansı masaya yatıran Hürriyet Emlak’ın açıkladığı verilere göre; bir yıllık sürede satılık konut fiyatlarının en çok artış gösterdiği illerin başında Gaziantep (%59,14), Adıyaman (%49,33), Antalya (%48,57) Eskişehir (%43,70) ve Sakarya (%43,07) geldi.

Hürriyet Emlak Pazarlama Direktörü Yusuf Mert Yılmaz, Türkiye genelinde son 1 yıldaki değişimi şu şekilde değerlendirdi: “Hürriyet Emlak Kasım 2020 Emlak Endeksi, Türkiye genelindeki satılık konutlarla ilgili çok çarpıcı bir tabloyu ortaya koyuyor. Gaziantep’in son birkaç aydır Türkiye’nin satılık konut fiyatlarının en çok artış gösterdiği il olarak önde geldiğini görüyoruz. Beraberinde Antalya ve Eskişehir de listedeki yerini koruyor. Satılık konut fiyatlarının artışıyla birlikte ilan sayılarında da önemli değişiklikler gözlemliyoruz. Örneğin Ankara’da son 1 yıl içerisinde girilen ilan sayılarında %41’lik bir düşüş var. Özellikle Çankaya ilçesinde %47, Etimesgut ilçesinde %50’lik bir gerileme söz konusu. Burada bu ilçelerin son 1 yıl içerisinde satılık konut fiyatlarını %30’dan daha fazla artırmalarının etkili olduğunu düşünüyorum. Aynı şekilde İstanbul genelinde de %28’lik bir gerileme görüyoruz. Satılık konut fiyatlarındaki artışın en yüksek gözüktüğü ilçelerden Avcılar’da son 1 yılda ilan sayılarında %48, Başakşehir’de %47 oranında gerileme var. Şaşırtıcı bir tespit de Beykoz’da. Satılık konut fiyatlarının en çok artış gösterdiği ilk 5 ilçe arasında yer alan Beykoz’da son 1 yılda girilen ilan sayıları %64 artış göstermiş. İstanbul ve Ankara’daki ilan sayılarının düşüş göstermesini, pandemi süreciyle pek çok kişinin daha çok güneye yönelmesine de yorumlayabiliriz. Örneğin Muğla’da girilen ilan sayıları son 1 yıl içerisinde %107 oranında artış gösteriyor. Yüzde 154 ile Bodrum başı çekerken sonrasında %96 ile Dalaman ve %61 ile Marmaris geliyor. Önemli oranda artış gösteren bir diğer ilimiz de Aydın. Son 1 yıldaki ilan sayıları %70 oranında artan Aydın’da %113 ile Kuşadası ve %55 ile Didim en çok rağbet gören ilçelerin başında geliyor. Büyük şehirlerden çok uzaklaşmak istemeyenlerin tercih ettiğini düşündüğümüz Balıkesir’de ise son bir yılda ilan sayılarında %52’lik bir artış var. En çok artış %158 ile Ayvalık’ta görülürken onu %61 ile Edremit takip ediyor.”

Türkiye genelinde satılık konut fiyatı en çok artan 5 il

1. Gaziantep

2. Adıyaman

3. Antalya

4. Eskişehir

5. Sakarya

. Metrekare fiyatlarıyla dikkat çeken illerde ilk sırayı 6.357 TL ile Muğla aldı. Muğla’yı, 5.379 TL ile İstanbul, 4.141 TL ile İzmir ve 4.059 TL ile Antalya izledi.

b Hürriyet Emlak Kasım 2020 Emlak Endeksi verileri 5 büyük ildeki devam eden hareketliliği de ortaya koydu. 5 büyük il içinde yatırımcısına en çok kazandıran il %48,57 ile Antalya oldu. Antalya’yı, Ankara (%36,13), İstanbul (%30,93), İzmir (%28,64) ve Bursa (%14,34) izledi.

. Emlak fiyatlarında yaşanan yükselişi gösteren endeks verileri, ilçelerdeki satılık konut fiyatlarındaki hareketliliği de ortaya koydu. Türkiye genelinde alıcısına en çok kazandıran ilçelerin başında; İstanbul Sarıyer (%113,99), İstanbul Beykoz (%101,05), İstanbul Avcılar (%97,39), Ankara Gölbaşı (%96,48) ve İzmir Foça (%96,09) geldi.

. Hürriyet Emlak, Kasım 2020 Emlak Endeksi verilerine göre İstanbul satılık konut piyasası son 1 yılda yükselişe geçti. İstanbul satılık konut piyasasında bir yıllık süreçte yaşanan %113,99’luk yükselişle dikkat çeken Sarıyer’i, Beykoz (%101,05), Avcılar (%97,39), Üsküdar (%80,43) ve Başakşehir (%71,71) izledi.

. Ankara, il genelinde yatırımcısına kazandırırken Ankara’nın ilçelerinde de bu süreçte fiyatlar yükselmeye devam etti. Gölbaşı %96,48 ile liste başında yer alırken Gölbaşı’nı, Çankaya (%66,30), Pursaklar (%43,09), Sincan (%36,42) ve Etimesgut (%34,82) takip etti.

. İzmir, satılık konut piyasasındaki hareketliliğini geçtiğimiz dönemde de korumaya devam etti. Foça’da yer alan konutlar bir yıllık süreçte %96,09 oranında artış gösterirken, Foça’yı, Çeşme (%56,55), Narlıdere (%52,01), Çiğli (%51,47) ve Menderes (%45,51) izledi.

. Hürriyet Emlak Kasım 2020 Emlak Endeksi verilerine göre Türkiye’nin son 1 yılda satılık konut fiyatlarında en çok artışın olduğu üçüncü il olan Antalya’da ilçe bazında da yükseliş sürüyor. Antalya satılık konut piyasasında bir yıllık süreçte yaşanan %85,32’lik yükselişle dikkat çeken Alanya’yı, Konyaaltı (%67,54), Kepez (%55,07) ve Muratpaşa (%51,82) izledi.