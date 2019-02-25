En çok ev aranan şehirlerde konut fiyatları

“Emlak. Bilgi. Güven.” sloganıyla yola çıkan gayrimenkul bilgi ve pazarlama platformu Zingat.com, geçtiğimiz yıl en çok satılık ve kiralık konutun arandığı ilk 10 ili açıkladı. Buna göre platformda en çok satılık konut aranan ilk 10 şehir sırasıyla İstanbul, Ankara, İzmir, Bursa, Aydın, Kocaeli, Muğla, Samsun, Antalya ve Balıkesir oldu. 2018'de Zingat.com üzerinde en çok kiralık konut aranan ilk 10 şehir ise İstanbul, İzmir, Ankara, Antalya, Kocaeli, Bursa, Muğla, Aydın, Trabzon ve Samsun olarak sıralandı.



İstanbul'da konut 20 yılda kendini ödüyor



Zingat.com hem satılık hem kiralık konut aramalarında başı çeken üç büyükşehirdeki konutların fiyat bazında bölge ortalamalarını da paylaştı. Zingat.com Bölge Raporu Ocak 2019 verilerine göre İstanbul'da ortalama 100 metrekarelik bir konutun satılık fiyatı 393 bin 254 TL iken, İzmir'de 303 bin 214 TL ve Ankara'da 183 bin 892 TL oldu. Ortalama 100 metrekare için kiralık konut fiyatı ise İstanbul'da 1.606 TL, İzmir'de 1.335 TL ve Ankara'da 804 TL olarak paylaşıldı. Öte yandan, İstanbul'da konut geri dönüş (amortisman) süresi 20 yıl iken, İzmir ve Ankara'da 19 yıl olarak açıklandı.