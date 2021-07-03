Esnek Ofis'e taşındı

Türkiye’de ve dünyada farklı sektörlere komple elektrifikasyon, otomasyon, dijitalizasyon ve mühendislik hizmeti sunan her geçen yıl büyüyen YEO, İstanbul Kartal’daki yeni hizmet binasına taşındı. Tüm projelerinde olduğu gibi sürdürülebilirliği ve dijitalleşmeyi ön plana çıkaran YEO, yeni hizmet binasını gelecek 10 yıllık büyüme hedefi ve sürdürülebilirlikle doğru orantılı olacak şekilde inşa etti.

3 BİN METREKARE KULLANILABİLİR ALAN

25’ten fazla ülkede enerjiden suya, petrol ve gazdan çimento ve madene kadar yüzlerce proje gerçekleştiren YEO’nun yeni hizmet binası 6 katta oluşuyor. Toplamda 3 bin metrekare kullanılabilir alandan oluşan ofisin; 2 bin 600 metrekaresi kapalı alan, 400 metrekaresi ise açık olan olacak şekilde tasarlandı.

GELECEĞİN ESNEK OFİS KONSEPTİ BUGÜNDEN HAYATA GEÇTİ

Geleceğin esnek ofis konsepti ile dizayn edilen bina kolay ve alternatif ulaşım imkanlarıyla İstanbul’un Kartal ilçesine inşa edildi. 200 kişinin aynı anda çalışmasına olanak sağlayan çalışma alanı modüler sistem aracılığıyla YEO’nun gelecek hedefleriyle uyumlu olacak şekilde arttırılabilecek. Çalışma alanlarında en ince ayrıntısına kadar düşünülmüş olan ofislerin akustiğinin yanı sıra izolasyonu için buffle tavan dizaynı yapıldı. Ortak çalışmaya imkan veren puflu kesonlar, kişiye özel dolaplar, çalışanlarının refah seviyesini üst düzeye çıkarırken; ofislerin mimari yapısı da büyük beğeni topladı. Gelecek hedefleriyle uyumlu olarak dizayn edilen binada yer değişikliğine imkan veren modüler sistem tasarımları hayata geçirildi.

KENDİ KENDİNE YETEN BİNA

Türkiye’nin ve dünyanın birçok noktasında yenilenebilir enerji çözümleriyle temiz enerji ve enerjinin en verimli kullanılması için yeni projeleri hayata geçiren YEO, Kartal’daki ofisinde de 36 kW Çatı Güneş Enerji Sistemi kurdu. Binanın enerji ihtiyacını karşılayacak güneş enerji sisteminin yanı sıra; Schenider Akıllı Bina çözümleri kapsamına varlık sensörleri dahil edilerek Led Aydınlatma sayesinde yüzde 40 Enerji tasarrufu sağlanacak. Akıllı bina konsepti kapsamında ise enerjinin sürekli izlenmesi, CCTV, yangın ve acil anons sistemleri ve kartlı geçiş başta olmak üzere üst düzey personel güvenliğinde, VRF ve havalandırma sistem kontrolüne kadar her detay özenle hayata geçirildi.

BİR BİNADAN ÇOK DAHA FAZLASI

Kendi kendine yeten, akıllı bina konseptli YEO’nun ofis konsepti Lounge & Restoruant konseptli yemek alanı ile de dikkat çekiyor. Onlarca çalışanın her gün kullanacağı ve ofis dışına çıkmadan beslenme ihtiyaçlarını 5 yıldızlı otel konforunda karşılayabileceği sağlık ve hijyenik yemek alanı bina içerisinde yer alıyor. Ayrıca 6 kattan oluşan binada her katta çalışanların ve misafirlerin dinlenmesi için tasarlandı. 7 adet YEO Kafe’nin de yer aldığı akıllı binada 400 metrekaresi açık alandan oluşan dinlenme alanları ve ortak çalışmaya imkân veren kütüphanede yer alıyor.

Nüfus yoğunluğunun fazla olduğu Kartal’da yer alan ofis otoparkı ile ziyaretçilerine ve çalışanlarına büyük kolaylık sağlarken. 7/24 özel güvenlik sistemleri ile korunuyor. YEO, yeni yerinde yeni projelere imza atmak için hazırlanıyor.