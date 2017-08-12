Ev kiralayanlar aman dikkat!

ADANA (AA) - Adana'da aylık ücretle kiraladığı evi internette kendisini emlakçı olarak tanıttığı kişilere yıllık kiraya vererek dolandırıcılık yaptığı belirtilen zanlı yakalandı.

Asayiş Şube Müdürlüğü Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliğine başvuran Emine Ş, Duygu S, Hafize Ö, Nihal Ö, Hüseyin Ö. ve Ahmet B, internet üzerinden ulaştıkları bir emlakçının kendilerini ev kiralama bahanesiyle dolandırdığını iddia etti.

Şikayetçilerden Emine Ş. 11 bin 250, Duygu S. 5 bin, Hafize Ö. 900, Nihal Ö. 9 bin, Hüseyin Ö. 6 bin, Ahmet B. ise 2 bin 300 lirasını yıllık ev kiralamak için ismini bilmedikleri kişiye verdiklerini anlattı.

Mağdurlar, merkez Çukurova ve Seyhan ilçelerindeki evlere taşınmak için gittiklerinde ikametlerin aslında şüpheli tarafından ev sahiplerinden aylık ücret karşılığında kiralandığını öğrendiklerini söyledi.

Bunun üzerine çalışma başlatan ekipler, internette bulunan kiralık ev ilanındaki telefon numarasından zanlıyla irtibat kurdu.

- Polis, kendisini müşteri olarak tanıtarak yakaladı

Zanlı, görüşmede kendisine ev kiralamak istediklerini belirten polislere, merkez Çukurova ilçesi Yurt Mahallesi'ndeki boş bir dairenin adresini verdi.

Belirtilen adreste buluşmaya gelen şüpheli, polisler tarafından yakalanarak Emniyet Müdürlüğüne götürüldü.

Yapılan incelemede zanlının dolandırıcılık suçundan poliste çok sayıda kaydı bulunan Gökhan K. (39) olduğu belirlenirken, şüphelinin sorgusunda hakkındaki suçlamayı kabul ettiği bildirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Gökhan K'ye çıkarıldığı mahkemece ev hapsi cezası verildi.

Bu arada, Gökhan K, mahkeme sonrasında başka birinin daha şikayette bulunması üzerine ifade vermek üzerine yeniden Emniyet Müdürlüğüne götürüldü.