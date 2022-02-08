Evini satmak isteyene çok önemli öneriler

Doğru fiyatlandırma yapılmayan gayrimenkullerin satılamadığına dikkat çeken Wen Gayrimenkul Değerleme Uzmanı ve Gayrimenkul Danışmanı Ali Çiçek, gayrimenkul sahiplerine seslenerek “İlanlardaki fiyatlara bakıp satış rakamınızı yükseltmeyin. Etrafınızda doğru fiyatlandırma yapılan tüm gayrimenkuller satılır, sizinki satılamaz ve kalır. Ayrıca aynı anda birden fazla gayrimenkul danışmanıyla anlaşmayın, alıcıda güvensizlik yaratırsınız. Sizin mülkünüz etrafındaki gayrimenkulleri sattıran değil, satılan olsun” dedi.

Konut fiyatlarının son bir yılda iki kat atmasının gayrimenkul sektörünün dengesini bozduğunu belirten Wen Gayrimenkul Değerleme Uzmanı ve Gayrimenkul Danışmanı Ali Çiçek, doğru fiyatlandırmanın yapılmadığı dairelerin satılamadığına ve uzun zaman ilanda kaldığına dikkat çekti. Konutunu satmak isteyen mülk sahiplerine seslenen Çiçek “Satılık konut ilanlarındaki dairelere bakıp da fiyatınızı yükseltmeyin. Sizin dairenizin fiyatı yüksek kaldığı sürece satamazsınız. Etrafınızdaki doğru fiyatlandırma yapılan tüm daireler satılır, sizinki sadece ilanda kalır. Ben diyorum ki; sizin mülkünüz etrafındaki gayrimenkulleri sattıran değil, satılan olsun” dedi.

Pandemi sürecinin etkisi ve mevcut ekonomik ortam nedeniyle inşaat maliyetlerinin yükselmesinin yeni konut üretimini azalttığına dikkat çeken Ali Çiçek, durağanlığa giren sektörde daire fiyatlarının İstanbul’da yaklaşık yüzde 106, Ankara’da yüzde 82 ve İzmir’de yüzde 77 oranında artmasına neden olduğunu söyledi. Çiçek, ayrıca kentsel dönüşümün yavaş gerçekleşmesinin de fiyatların yükselmesinde etkili olduğunu ifade etti.

“Fiyatı belirleyen birçok parametre var”

Öte yandan; bir konutun satış fiyatı belirlenirken dikkat edilmesi gereken birçok parametre olduğunu dile getiren Ali Çiçek, bilinçsizce yapılan tespitlerin sonuca ulaştırmadığını söyledi.

Çiçek “Satılık konut ilanlarındaki yüksek fiyatlar, konut satıcılarının satıştaki dairelerinin fiyatlarını yukarı çekmelerine neden oldu. Alıcı bulamayan bir daire doğru fiyatlandırılmamış

demektir. Fiyat belirlerken bakılması gereken birçok parametre var. Amortisman süreleri var, kira gelirini hesaplamak lazım. Binanın yaşı, bulunduğu kat çok önemli.

Fiyatı yüksek daire satılamaz, uzun süre ilanda kalır. Kısacası doğru yapılmayan tespitler sonuca ulaştırmaz. Buna ek olarak; satıcı tarafından aynı gayrimenkul için birkaç gayrimenkul danışmanıyla anlaşmak kadar yanlış bir davranış olamaz. Konut sahibi dairesi hızlı satılsın diye çok sayıda emlakçıyla birden anlaşıyor. Emlakçıların her biri aynı daireye farklı fiyat veriyor, ilanlardaki diğer bilgiler de farklı oluyor, birbirini tutmuyor. Bu da alıcının aklında ‘bu evin kusuru var ki bu kadar emlakçı satamıyor’ düşüncesini yaratıyor, soru işaretleri ve güvensizlik oluşturuyor. Öte yandan; evini satmak isteyen mülk sahiplerinin kesinlikle değerleme raporunun hazırlanmasını ve uzman eşliğinde ilerlemesini tavsiye ediyorum” diye konuştu.

Wen Gayrimenkul hakkında:

20 yılı aşkın süredir inşaat, iletişim, gayrimenkul tecrübesinden aldığı güç ve tecrübe ile faaliyet gösteren Wen Gayrimenkul A.Ş, beş yıl önce yüzde 100 yerli sermayeyle kurulmuş bir gayrimenkul danışmanlık şirketidir. Türkiye'nin ekonomik durumu ve demografik yapısı itibariyle emlak alanında yeni sistemlere ihtiyaç olduğu düşüncesinden hareketle yola çıkan ve sektörün ihtiyaçlarına cevap verme amacıyla ilerleyen Wen Gayrimenkul, Türkiye geneline yayılmış 21 ofisiyle hizmet vermektedir. Wen Gayrimenkul, aynı zamanda dijital bir emlak platformu oluşturarak, etkileşimi üst düzeye çıkarıp, uzun vadeli kazanımlar elde etmek için fırsatlar sunmaktadır.