Fabrika binası konut olacak

Çift Geyik Karaca, Türkiye’nin en eski markalarından biri. 1917 yılında Bandırma’da kurulduktan sonra 1949 yılında Karaca Örme Sanayi olarak İstanbul’da üretime başladı ve 1961 yılında yurtdışına ihraç edilen ilk Türk tekstil markası olarak tarihe adını yazdırdı. 1965’li yıllara gelindiğinde Karaca beş kıtada 36 ülkeye ihracat yapan ve marka bilinirliği en yüksek şirketlerden biri olmuştu. TEMA Vakfı’nın kurucusu Hayrettin Karaca’ya ait olan Çift Geyik Karaca markası 1998 yılında Tekfen Holding bünyesine katıldı. Karaca, 2005 yılında ise Narin Group’a satıldı ve markalaşma yolunda yeniden atağa kalktı. Bugün hem mağaza zinciri hem de ürün olarak piyasada varlığını sürdürüyor.

Marka Narin Group’a geçerken İstanbul Topkapı’da bulunan fabrika Tekfen Holding’de kalmıştı. Uzunca bir süredir metruk halde duran fabrika binası geçtiğimiz günlerde yıkıldı. Halen hafriyat devam ediyor. Öğrendiğimize göre, Tekfen Holding şirketlerinden Tekfen Gayrimenkul bu arsa üzerinde bir konut projesi geliştirmiş. Tarihi Topkapı semti son dönemlerde markalı konut firmalarının ilgi odağı. Nef, Avrupa Konutları gibi markalar bölgeye yeni projeler yaptı. Tekfen Gayrimenkul de bu trende uyarak bölgedeki arazisini değerlendirmeye karar vermiş. Dediğimiz gibi hafriyat başlamış. Proje şekillenmiş. Bu ays içinde projenin lansmanı da yapılacakmış… Para Dergisi