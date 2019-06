FPK Sistemi ile ev sahibi oldular!

FPK sistemiyle insanların ev ve otomobil sahibi olmasına katkı sağlayan FuzulEv, her geçen gün teslimat sayısını arttırarak vatandaşları Türkiye’nin her yerinden faizsiz ev sahibi yapmaya devam ediyor. ‘’Ev sahibi olmayan kimse kalmasın’’ mottosuyla çalışmalarına hız kazandıran FuzulEv, bu kez de İstanbul’da Olguner ailesine ev sevinci yaşattı.



3 ayda evimize kavuştuk



Ev hayallerinin kısa sürede gerçekleşmesinden dolayı duyduğu mutluluğu dile getiren Suna Olguner,’’ Günümüzde kredi geri ödemelerinin oldukça yüksek olması nedeniyle bu yolla ev almak iyice zorlaştı. FuzulEv’i, faizsiz bir sistem olduğunu bildiğimiz ve çalışmalarına inandığımız için tercih ettik. Kendi bütçemize göre belirlediğimiz taksitlerle ödemelerimizi yaptık. Taksit seçeneklerini kendimizin belirleyebiliyor olması bizim için büyük bir ayrıcalık oldu. Geçim derdine düşmeden sisteme dahil olduğumuzun üçüncü ayında evimize kavuştuk. Bizimle aynı hayali kuran herkesin ev hayalinin en kısa sürede gerçeklemesini diliyorum’’ dedi.



Olguner ailesinin mutluluğunu paylaştıklarını ifade eden FuzulEv Yönetim Kurulu Başkanı Eyüp Akbal, " İnsanların artık birbirlerine borç dahi vermekten imtina ettiği bir zamanda faize ve bankaya bulaşmadan aralarında yardımlaşarak ev sahibi olmalarına katkı sağlamanın gururunu yaşıyoruz. FuzulEv sistemi, bildiğiniz üzere dayanışma ve güven üzerine kurulu. Bugün Olguner ailesinin ev sevincini paylaşıyoruz. Hedefimiz her geçen gün daha fazla insana ulaşarak ev hayalinin gerçeğe dönüşmesine yardımcı olmak" şeklinde konuştu.