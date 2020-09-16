FuzulEv'den Fatih'e şube

Sabit ve dar gelirli aileleri ev sahibi yapmak için pandemi döneminde de çalışmalarını ara vermeden sürdürdüğünü belirten FuzulEv, daha çok insanın ev hayalinin gerçekleşmesi için Türkiye’nin her bölgesinde şubeleşme çalışmalarına devam edeceklerini belirterek Fatih'te ikinci şubesini açtı.

Fatih’te altı katlı binada hizmet vermeye başlayan FuzulEv, yeni şubesinde alanında uzman ekibiyle ev ve araba sahibi olmak isteyenler için FPK sistemiyle çözüm olanağı da sağlayacak.

Vatandaşların küçük küçük taksitlerle, peşinat vermeden ve ara ödeme yapmadan konut alma hayallerinin gerçekleşmesini sağlayan FPK sisteminde, katılımcılar sadece organizasyon ücreti ödeyerek FuzulEv’in sunduğu avantajlardan faydalanabiliyor. Her ay noter huzurunda yapılan çekiliş sonucunda sırası gelen katılımcılar, hayallerindeki konutlara sahip oluyor.

Yapılan açıklamada hizmet noktalarını genişletmeye yönelik çalışmalara tüm hızıyla devam edeceklerini ifade eden FuzulEv Yönetim Kurulu Başkanı Eyüp Akbal şöyle konuştu:"

Pandemi döneminde de ev ve otomobil sahibi olma planlarını ertelemek istemeyen insanların ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla var güçleriyle çalışıyoruz. Bu zor dönemde Türkiye’nin farklı noktalarında yeni şubelerimizi hizmete açarken bir yandan da ülkemizin ekonomisine ve sektöre katkı sağlıyoruz. Elde ettiğimiz bu başarılar bizleri gururlandırıyor. 2020 büyüme hedeflerimiz doğrultusunda bugün 90’a ulaşan şube sayımızı yıl sonuna kadar 100 şubeye ulaştırmak için çalışmalarımızı sürdüreceğiz. Önümüzdeki dönemde yine insan odaklı bakış açımızı koruyarak, tedbirler çerçevesinde kesintisiz hizmet vermeye devam edeceğiz.’’