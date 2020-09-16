Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Öne Çıkanlar Kütahya ADANASPOR sergi altın galatasaray
En güzel meydan
En güzel meydan
KOÇ ailesinin acı günü
KOÇ ailesinin acı günü
Milyonları ilgilendiren tarih için son 15 gün
Milyonları ilgilendiriyor!
Yılın şirketi seçildi
Yılın şirketi seçildi
Bir şube daha
Bir şube daha

FuzulEv'den Fatih'e şube

Büyüme faaliyetlerine hız kesmeden devam eden FuzulEv, İstanbul Fatih’te ikinci şubesini açtı.

FuzulEv'den Fatih'e şube

Sabit ve dar gelirli aileleri ev sahibi yapmak için pandemi döneminde de çalışmalarını ara vermeden sürdürdüğünü belirten FuzulEv, daha çok insanın ev hayalinin gerçekleşmesi için Türkiye’nin her bölgesinde şubeleşme çalışmalarına devam edeceklerini belirterek Fatih'te ikinci şubesini açtı.

Fatih’te altı katlı binada hizmet vermeye başlayan FuzulEv, yeni şubesinde alanında uzman ekibiyle ev ve araba sahibi olmak isteyenler için FPK sistemiyle çözüm olanağı da sağlayacak.

Vatandaşların küçük küçük taksitlerle, peşinat vermeden ve ara ödeme yapmadan konut alma hayallerinin gerçekleşmesini sağlayan FPK sisteminde, katılımcılar sadece organizasyon ücreti ödeyerek FuzulEv’in sunduğu avantajlardan faydalanabiliyor. Her ay noter huzurunda yapılan çekiliş sonucunda sırası gelen katılımcılar, hayallerindeki konutlara sahip oluyor.

Yapılan açıklamada hizmet noktalarını genişletmeye yönelik çalışmalara tüm hızıyla devam edeceklerini ifade eden FuzulEv Yönetim Kurulu Başkanı Eyüp Akbal şöyle konuştu:"

Pandemi döneminde de ev ve otomobil sahibi olma planlarını ertelemek istemeyen insanların ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla var güçleriyle çalışıyoruz. Bu zor dönemde Türkiye’nin farklı noktalarında yeni şubelerimizi hizmete açarken bir yandan da ülkemizin ekonomisine ve sektöre katkı sağlıyoruz. Elde ettiğimiz bu başarılar bizleri gururlandırıyor. 2020 büyüme hedeflerimiz doğrultusunda bugün 90’a ulaşan şube sayımızı yıl sonuna kadar 100 şubeye ulaştırmak için çalışmalarımızı sürdüreceğiz. Önümüzdeki dönemde yine insan odaklı bakış açımızı koruyarak, tedbirler çerçevesinde kesintisiz hizmet vermeye devam edeceğiz.’’ 

İlgili Galeriler
22. Dünya Petrol Kongresi 22. Dünya Petrol Kongresi
Küresel Isınma Kurultayı Küresel Isınma Kurultayı
Yaşama Çıkarılan Çağrı Yaşama Çıkarılan Çağrı
İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep
Anahtar Kelimeler:
FuzulevFuzul YapıEyüp Akbal
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.