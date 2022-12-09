Gayrimenkul sektörü bir araya geldi

7 Aralık’ta Mandarin Oriental Bosphorus, İstanbul’da Alkaş ev sahipliğinde gerçekleşen RE360’da kamudan özele, hizmet üreteninden yatırımcısına sektöre yön veren tüm paydaşlar buluştu.



Dünyanın önde gelen gayrimenkul fuarı MIPIM’in Stratejik Ortaklığı ile gerçekleştirilen RE360’ın ana sponsorluğunda Mandarin Oriental Bosphorus, İstanbul yer alırken Kuzu Grup, Polat Holding, Tashkent City Alışveriş Merkezi, SP Architects, Toki Emlak Konut sponsor firmalar arasında yer aldı.



Etkinliğe destek veren Sponsorlar arasında 42 Maslak AVM, Altaş Yatırım, Ando, Ant Yapı, Denge Değerleme, Ece Türkiye, Esas Gayrimenkul, HAN Spaces, Hava Kent, İGART, New Inn, Özay Hukuk, Renova, Selenka Enerji, Taksim 360, Torunlar Gyo, Vitra, Zebra Pro ve Atış Yapı yer alırken 29 dernek ve STK tarafından desteklendi.



Sektörün Ortak Akıl Ortak Yarar Platformu RE360’ın bu yıl, Yeni Yüzyılda Türkiye’den Globale ana teması ile oluşturulan konferans içeriğinde gayrimenkul sektörünün duayen isimleriyle gayrimenkul sektörünün uluslararası arenada markalaşma süreçleri, ihracat atağındaki hedefleri, yabancıya satışın artan ivmesi, sektördeki dijital dönüşümdeki son durumu ele alındı.



KONUT SATIŞLARINDA YÜZDE 11,4 ARTIŞ

Real Estate360 Gayrimenkul Konferansı’nın açılış konuşmalarında söz alan Türkiye Cumhuriyeti Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakan Yardımcısı Hasan Suver, sürdürülebilirlik kavramının gayrimenkul sektörü için önemine dikkat çekerek “Dünyada uygulanan Yeşil Bina uygulamaları enerji verimliliği açısından son derece önemli. O nedenle biz de Türkiye’de Yeşil Bina Sertifika Sistemi’ni hazır hale getirdik.” dedi. 2022’nin ilk 9 ayında konut satışlarının bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 11,4 artışla 1 milyon 57 bin 193 olarak gerçekleştiğini belirten Hasan Suver, salonda bulunan gayrimenkul sektörü paydaşlarına “2023 hedeflerimize kararlılıkla ilerleyerek Türkiye’nin Yeni Yüzyılı’na hazırlanıyoruz, bu başarı sizin eseriniz” sözleriyle seslendi.

“YENİ YÜZYILDA TÜRKİYE’DEN GLOBALE”

Alkaş Genel Müdürü Yonca Aközer, “Sektörümüzde uluslararası işbirliklerinin gerçekleşebilmesi için bu etkinliklerden vazgeçilmemesi gerekir. Biz de Cumhuriyetimizin 100. Yılına girerken konferansımızda, siz sektör temsilcilerimize, dünyayla rekabet edebilmek ve ihracatı yükseltebilmek adına çok değerli konuklar seçtik” dedi.

Alkaş & HAN Spaces Yönetim Kurulu Başkanı Avi Alkaş da “Cumhuriyetimizin Yeni Yüzyılı’na geçerken Türkiye ve globale açılımın bu toplantı sayesinde deneyim kazanılan daha farklı, yenilikçi, yaratıcı fikirlerin ortaya çıktığı bir çalışma olmasını diliyorum” ifadelerini kullandı.

AKILLI VE VİCDANLI ŞEHİRLER YAPMALIYIZ

Gayrimenkul Yatırımcıları Derneği (GYODER) Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Kalyoncu, “2022 yılı gayrimenkul sektörü açısından yoğun bir dönem oldu. Arsa alımları yüzde 5’ten yüzde 10’a yükseldi. Yapılan araştırmalara göre sektörde en çok talep edilen kavramın “şefkat” olduğu ortaya çıktı. Biz de sektörde akıllı ve vicdanlı şehirler yapmak için elimizden geleni yapıyoruz” mesajı verdi.

“Birleşmiş Milletler Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları ve Gayrimenkul Sektörü” başlıklı oturumda konuşan UN SDSN Türkiye Koordinatörü Bahar Özay da, önümüzdeki yıllarda küresel sıcaklık artışının artı 4 derecenin üstüne çıkacağı ve dünyanın taşıma kapasitesinin 1 milyarın altına ineceği uyarısını paylaştı. Özay “Bugünden şefkatli, vicdanlı, insan odaklı düşünmek zorundayız aksi takdirde yok olacağız, para getirecek işler yapmanın da bir anlamı kalmayacak.” ifadelerini kullandı.

TÜRK YATIRIMCILARA 3 ÜLKEDEN ÇAĞRI

Moderatörlüğünü gazeteci Afşin Yurdakul’un üstlendiği “Dünyadan Türkiye’ye” başlıklı panelde ihracatta gayrimenkulün rolü, Türkiye’nin bu konudaki potansiyeli ve dünya ülkelerine olası katkıları konuşuldu. Uganda Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçisi H.E Nusura Omar Tiperu “Uganda, Doğu Afrika’da 600 milyon kişi ve 21 ülkeyi kucaklayan, 1,5 milyar dolar ile Afrika Serbest Ticaret Bölgesi’nde bir hub konumunda. Aynı zamanda yeşil şehirlere yatırım yapan bir ülkeyiz. Bütün bunlar düşünüldüğünde Türkiye’den yatırımcılar için doğru adres olduğumuzu düşünüyoruz.” dedi. İsrail İstanbul Başkonsolos Vekili Ehud Eitam “2022 tahminlerimize göre, turist sayımız yıl sonunda geçen yılın 2 katına çıkmış olacak bu nedenle otel odası ihtiyacımız olacak. Bizim için önemli olan profesyonelleri ülkemize çekmek, ucuz değil kaliteli konut peşindeyiz.” mesajı verdi. Özbekistan Cumhuriyeti Ankara Büyükelçiliği Müsteşarı Maşrab Mamirov da 7-10 yıl içinde yabancı yatırımcılara vergi muafiyetleri sunarak süreci kolaylaştırmayı planladıklarını ve Türk yatırımcıları da bu yatırımcılar arasında görmek istediklerini söyledi.

AVM’LERİN İSTİHDAMA KATKISI YÜZDE 7,4

Etkinliğin “Türkiye Ekonomisi ve Sosyal Yaşama Katkılarıyla AVM’ler Değerlidir” başlıklı panelinde Alışveriş Merkezleri ve Yatırımcıları Derneği’nin Ernst&Young liderliğinde gerçekleştirdiği raporun sonuçlarına yer verildi. Ernst and Young Orta ve Doğu Avrupa Sermaye & Borç Danışmanlığı Lideri, Şirket Ortağı Orçun Makal “2021 yılı itibarıyla Türkiye’de 442 adet AVM’ye ulaşıldı. Türkiye’deki toplam gelirin yüzde 3,6’sı, toplam vergilerin de yüzde 1,5‘i AVM’lerden geliyor. AVM'ler 2,1 milyon kişiye istihdam sağlıyor, bu da Türkiye istihdamının yüzde 7,4’ünü oluşturuyor.” dedi. Panelin diğer konuşmacısı Esas Gayrimenkul CEO’su Cem Eriç, özellikle Anadolu’da AVM’lerin sosyalleşme alanı olarak görüldüğüne dikkat çekerek “yapılan bir araştırmaya göre, Anadolu’da nüfusun yüzde 55'i sinemaya ilk kez AVM’de gittiğini, yüzde 60’ı da çocuğunu ilk kez bir etkinliğe AVM’de götürdüğünü söyledi” ifadelerini kullandı. Panelin moderatörü Alışveriş Merkezleri ve Yatırımcıları Derneği Başkanı (AYD) ve Altaş Yatırım Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Hüseyin Altaş da, ticari gayrimenkul rejimine geçilmesi ve Borçlar Kanunu’ndaki kira rejiminin günümüz ekonomisine göre değişmesi gerektiği mesajını verdi.

KARBON SALINIMININ YÜZDE 40’I GAYRİMENKULDEN

MIPIM Propel Direktörü Lauriane Hallé “Yeni Nesil Gayrimenkul: Proptech” başlıklı panelde video mesaj yayınlayarak “Gayrimenkul sektörü dijitalleşmenin gerisinde kalıyor. Önümüzde zorluklar var ama proptech adı verilen gayrimenkul teknolojilerinin geleceği çok parlak. Bunu sağlayabilecek olgu da sürdürülebilirlik” dedi. Dünyadaki karbon emisyonlarının yüzde 40’ının gayrimenkul sektöründen geldiğine dikkat çeken Halle, MIPIM fuarının Mart 2023’te Cannes’da bu konudaki yol haritasını açıklayacağını da duyurdu.

GAYRIMENKULDE DİJİTAL YATIRIM 20 KAT BÜYÜYECEK

Son yıllarda tüm sektörleri değişime uğratan dijital dönüşümün gayrimenkula etkisi de etkinliğin gündemindeydi. Tiko Kurucusu ve CEO’su Sina Afra “Dijital Dönüşüm, Adaptasyon” başlıklı konuşmasında gayrimenkulda dijitalin payının yüzde 5 olduğuna ve burada büyük bir potansiyel bulunduğuna işaret etti. Sinan Afra, önümüzdeki 10 senede bu pazardaki dijital yatırımların 20 kat büyüyeceğini söyledi.

İHRACAT YÖNETİMİNDE TEKNOLOJİNİN PEŞİNDEN GİTMELİYİZ

Chicago Üniversitesi’nden Ekonomist Prof. Dr. Ufuk Akçiğit, “İktisadi Kaynaklarımızı Doğru Değerlendiriyor Muyuz?” başlıklı konuşmasında “İhracat yönetiminde teknolojinin payı Çin’de yüzde 30, ABD’de yüzde 20 iken Türkiye’de sadece yüzde 3. Bu alanda gelişmek için teknolojinin arkasından gitmeliyiz, üniversitelerle özel sektörü dirsek temasına sokmalıyız. Doğru insanları yetiştirmek kadar yetiştirilmiş çalışanları nasıl kullandığımız da önem taşıyor” dedi.

YABANCI YATIRIMCI İLE DÜZENSİZ GÖÇMEN AYRIMI İYİ YAPILMALI

Gayrimenkul Yurt Dışı Tanıtım Derneği (GİGDER) Yönetim Kurulu Başkanı Ömer Faruk Akbal ile GİGDER Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Bayram Tekçe’nin yer aldığı “Dijital Göç ve Türkiye İçin Fırsatlar” panelinde Türkiye’de yabancı yatırımcıya konut satışını artırmanın yolları konuşuldu. Türkiye’de yabancıya gayrimenkul satışı yapmanın olumsuz gösterilmeye çalışıldığını söyleyen Ömer Faruk Akbal “Yabancıların Türkiye’de gayrimenkul satın almak için sıraya girdikleri yanlış bir algı. Yabancıların Türkiye’den gayrimenkul satın alması bizim onlara ihtiyaç duyduğumuzun göstergesi” dedi. Panelde konuşan Bayram Tekçe, satış rakamlarını artırabilmek için tanıtım eksikliğini gündeme getirirken, düzensiz göçmenlerle yatırımcıların aynı kefeye konulması sorununun da ortadan kaldırılması gerektiğine işaret etti.

YABANCI YATIRIMCININ YÜZDE 22’Sİ VATANDAŞLIK TALEP EDİYOR

“Uluslararası Arenada Var Olabilmek” oturumunda moderatörlüğü Özay Hukuk Bürosu Kurucu Ortağı Avukat Mertey Özay üstlendi. Denge Değerleme Yönetim Kurulu Başkanı Baki Budakoğlu ile Renova Yönetim Kurulu Başkanı ve KENTSEV Yönetim Kurulu Üyesi Uğur Ünal’ın konuşmacı olarak yer aldığı panelde, geçtiğimiz yıl yabancı yatırımcıya yapılan 58 bin konut satışının yalnızca yüzde 22’sinin vatandaşlık talebiyle yapıldığının altını çizdi.

“SÖZ VERİYORUZ”

Günün “Türkiye’den Globale ve 100. Yıl Sözü” başlıklı son panelinin moderatörlüğünü Alkaş & Han Spaces Yönetim Kurulu Başkanı Avi Alkaş yaptı. Panel konuşmacıları Rixos Hotels Kurucu ve Yönetim Kurulu Başkanı Fettah Tamince, Polat Holding Yönetim Kurulu Başkanı Adnan Polat, Ant Yapı Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Okay, Esas Holding Yönetim Kurulu Başkan Vekili Emine Sabancı Kamışlı ve Ando Living Yönetim Kurulu Başkanı Hakan Kodal yurt içi ve yurt dışındaki başarılarının sırlarını paylaştı. Panel sonunda konuşmacılara Türkiye İMSAD Yönetim Kurulu Başkan Vekili Ferdi Erdoğan, Alışveriş Merkezleri ve Yatırımcıları Derneği Başkanı (AYD) ve Altaş Yatırım Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Hüseyin Altaş, TSMD Yönetim Kurulu Başkanı ve A Tasarım Mimarlık Kurucusu Ali Osman Öztürk, ÇEDBİK Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Sami Kılıç, GİGDER Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Bayram Tekçe de katıldı. Tüm isimler gelecek kuşaklara iyi bir dünya bırakmak için üzerlerine düşen görevleri gerçekleştirecekleri konusunda söz verdi.