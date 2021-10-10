Gayrimenkulde devrim yapacak

Gayrimenkul sektöründe 100 milyar doların üzerinde değere sahip gayrimenkulün el değiştirmesine aracılık eden Dünya emlak piyasasının liderlerinden Kanadalı Merkezli uluslararası online gayrimenkul satış platformu SaleFish, Türkiye, Ortadoğu ve Körfez ülkeleri temsilciğini GMK Group ve Plus Group ortaklığına verdi. Grup 20 milyar dolarlık hedef pazarda bundan sonra söz sahibi olacak.

İstanbul’da gerçekleştirilen ortaklığın tanıtım toplantısına Kanada İstanbul Başkosolosu Brahim Ashtoutal, GMK Grup Yönetim Kurulu Başkanı Murat Kalsın, SaleFish kurucu ortaklarından Rob Nicolucci, uluslararası iş geliştirmeden sorumlu ortak Mark Kuess ve sektörden çok sayıda iş insanı katıldı.

Hedefimiz 20 milyar dolarlık pazar

Programda açılış konuşmasını yapan GMK Group yönetim kurulu başkanı Murat Kalsın, ‘gerek ülkemizde olsun ve gerekse körfez ülkelerinde olsun gayrimenkule olan talep çok fazla. Ülkemiz adına çok önemli bir partnerle yola çıkarak gayrimenkul müteahhitleri ve inşaatçıların iş yapma şeklinde bir devrim gerçekleştireceğiz. Salfish sadece mesai saatlerinde değil, 7/24 gayrimenkul satış imkânı sunuyor İstanbul’un akabinde Doha ve Dubai’de temsilcilikler açarak 20 milyar dolarlık pazarda söz sahibi olacağız’ dedi.

Türkiye Dünya’da önde geliyor

GMK Group Başkanı Murat Kalsın’dan sonra söz alan uluslararası iş geliştirmeden sorumlu ortak Mark Kuess’de Türkiye’yi seçme sebepleri olarak Türkiye’nin dünya üzerinde en yüksek sayıda gayrimenkulün el değiştirmesiyle lider olarak öne çıkmasını ve Türk kültürünün de, kiralamaya karşı, konut satın almayı daha önemli gördüğünü belirtti.

100 milyar dolarlık pazara arıcılık ettik

SaleFish kurucu ortaklarından Rob Nicolucci açılışta yaptığı konuşmasında 15 yıllık yazılım deneyimimiz ve gayrimenkul sektöründe 35 yıllık mimari hizmetimizle bugüne kadar 100 milyar doların üzerinde değere sahip gayrimenkulün el değiştirmesine aracılık ettiklerini belirterek Türkiye’de ortak bir başarı hikâyesi yazmak için bulunduklarını da sözlerine ekledi.