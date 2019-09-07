GYODER 20 yaşında!

“‘Türkiye’nin Gayrimenkul Platformu’ GYODER olarak, 20’nci kuruluş yıldönümümüzü kutlamanın gurur ve mutluluğunu yaşıyoruz” diyen GYODER Başkanı Doç. Dr. Feyzullah Yetgin, şunları söyledi: “2 Ağustos 1999’dan bugüne, Türkiye gayrimenkul sektörünün planlı gelişimini ve kurumsallaşmasını sağlamak, uluslararası yatırımcılar ile sektör ilişkilerini geliştirmek, mevzuat düzenlemelerine ve sektörün önündeki sorunların giderilmesine katkıda bulunmak amacıyla çok önemli çalışmalara imza attık. Türkiye gayrimenkul sektörünün dünya ile bütünleşmesinin mümkün olduğunu gösterip, yeni bir dönemin öncülüğünü yaptık.



Gayrimenkul sektöründe çeşitli faaliyet alanlarında hizmet veren 240’ın üzerinde kurumsal üyeyi aynı çatı altında buluşturmuş GYODER olarak; geride bıraktığımız 20 yılda, millî ekonomimize, sektörümüze değer katan büyük bir aile haline geldik. Üyelerimizden aldığımız güçle, sektörümüzün gelişimi için daha büyük hedeflerin peşinde koşmaya kararlıyız. Önümüzdeki dönemde, Türkiye gayrimenkul sektörünün yüksek kalite standartlarıyla sürdürülebilir bir yapıya kavuşturulması, şeffaflaşması ve kurumsallaşması için mevzuat düzenlemelerinin yapılması, gayrimenkul finansmanında çeşitlilik sağlanması ve yeni iş birliklerinin geliştirilmesine yönelik çalışmalara öncelik vereceğiz.



Sektördeki değişim ve dönüşümün mimarı olmaya devam edeceğiz



Bugün gayrimenkul sektörünün tamamını kucaklayan bir yapıya sahibiz ve çatı kuruluş olmanın sorumluluğuyla, sektördeki değişim ve dönüşümün mimarı olmaya devam edeceğiz. Sektörümüzün daha güçlü ve planlı bir yapıya kavuşması için hayata geçirdiğimiz ‘Gayrimenkul Zirvesi’, ‘Gelişen Kentler Zirvesi’, ‘Anadolu Buluşmaları’, ‘GYODER Akademi’, ‘GYODER Gösterge’, ‘GYODER Çözüm Platformu’ gibi faaliyetlerimizi aralıksız sürdüreceğiz.



Gelecek nesiller için daha sağlıklı, verimli, çevre dostu projelerin ve akıllı şehirlerin hayata geçirilmesine öncülük ederek, yeni başarı hikayeleri yazacağız. Tüm bu hedefler doğrultusunda ülkemiz için değer yaratmaya devam edeceğimize ve sektörümüzü çok daha güçlü bir konuma taşıyacağımıza inancımız tamdır. Öncülük ettiğimiz gayrimenkul sektörünü birlikte bugünlere getirdik; bundan sonra da giderek artan bir heyecanla sektörümüzü el birliğiyle zirveye taşımaya kararlıyız. GYODER’in bugünlere gelmesinde büyük emekleri olan değerli kurucularımıza, başkanlarımıza, üyelerimize ve çalışanlarımıza teşekkürlerimizi sunarız.”