GYODER, 'Doç. Dr. Feyzullah Yetgin ile güven tazeledi Türkiye gayrimenkul sektörünün çatı kuruluşu GYODER’in 20. Olağan Genel Kurulu’nda, Doç. Dr. Feyzullah Yetgin ile yola devam kararı çıktı.

GYODER Başkanı Doç. Dr. Feyzullah Yetgin: “Gayrimenkul sektörünün geleceğine odaklanarak yeni başarı hikayeleri yazacağız” dedi.





2. dönem başkanlığa seçilen GYODER Yönetim Kurulu Başkanı Doç. Dr. Feyzullah Yetgin, “Yaşanan her gelişmenin toplumu direkt etkilediği büyük bir sektörü temsil eden GYODER olarak, kısa vadeli hedeflerden çok gayrimenkul sektörünün geleceğine odaklanıyor ve yeni başarı hikayeleri yazacağımıza inanıyoruz” dedi.



‘Türkiye’nin Gayrimenkul Platformu’ GYODER’in 20. Olağan Genel Kurul Toplantısı, 2 Mayıs 2019 Perşembe günü Park Dedeman Otel’de gerçekleşti. Mayıs 2017’de GYODER’in Yönetim Kurulu Başkanlığını üstlenen Doç. Dr. Feyzullah Yetgin, 2019-2020 dönemi için bir kez daha GYODER Başkanlığı’na seçildi.



“GYODER Yönetim Kurulu olarak, bize emanet edilen bu önemli görevi, heyecanımızı hiç kaybetmeden, büyük bir inançla sürdüreceğiz” diyen GYODER Yönetim Kurulu Başkanı Doç. Dr. Feyzullah Yetgin, şunları söyledi: “Bu yıl 20. yılını kutlayan GYODER, gayrimenkul sektörünün önde gelen girişimcileri ve yöneticilerinin, sektörün gelişimi için büyük bir özveriyle katkıda bulunduğu çok kuvvetli bir dernek haline geldi. Gayrimenkul sektörünün sürdürülebilir büyümesine katkı sağlamak amacıyla kurulan derneğimizin, bugün sektörün tamamını kucaklayan bir yapıya sahip olmasının gururu içindeyiz. GYODER çatısı altında; GYO’lar, gayrimenkul geliştiricileri ve yatırımcıların yanı sıra, gayrimenkul danışmanlık, gayrimenkul değerleme, sigortacılık, mimari ve hukuk gibi gayrimenkulün ana ve yan sektörlerini kapsayan 240’a yakın kurumsal üyemiz bulunuyor. Çok efektif bir icra kurulu oluşturup, onun altında komiteler geliştirerek, yine durmadan sektöre ve ülkemize değer katmaya devam edeceğiz.”



Hedefimiz, gayrimenkul sektörünü çok daha güçlü seviyeye taşımak



GYODER yönetimi olarak, sektörün şeffaflaşması, daha da kurumsallaşması, etik kodların belirlenmesi, gayrimenkul finansmanında çeşitlilik ve Anadolu’ya açılma faaliyetlerine ağırlık verdiklerini belirten Doç. Dr. Feyzullah Yetgin, “Sektörümüzün sorunlarını çeşitli platformlarda paylaşarak çözüm önerilerimizi dile getirmeye devam ettik. Kamu kurumlarıyla ve önemli STK’larla yakın iş birliğimizi artırmak üzere çalışmalar yaptık. Bu dönem içerisinde de, İstanbul ve Anadolu’da önemli zirveler, toplantılar, buluşmalar gerçekleştirdik. Anadolu’daki kentlerimizin yatırım fırsatlarını, yatırımcılarla buluşturduğumuz ‘Gelişen Kentler Zirvesi’ ile yerel yönetim ve sektör temsilcileriyle bir araya gelerek bilgi alışverişlerinde bulunduğumuz ‘Anadolu Buluşmaları’na devam edeceğiz. 2000 yılından bu yana Türkiye gayrimenkul sektörünün nabzını tutan, sektörü aynı çatı altında buluşturan Gayrimenkul Zirvesi’ni yine bilgi yüklü, geniş perspektifli ve keyifli bir içerikle düzenlemeyi sürdüreceğiz. Sektördeki son gelişmeleri değerlendirmek ve mevcut sorunlara çözüm bulmak amacıyla hayata geçirdiğimiz ‘GYODER Çözüm Platformu’nu da yeni konu başlıklarıyla geliştireceğiz. Aynı zamanda, üyelerimizle birlikte yer aldığımız yurt dışındaki fuar ve organizasyonlarda büyük bir sinerji oluşturarak, Türkiye gayrimenkul sektörünü temsil etmeyi ve ülkemizin tanıtımına katkıda bulunmayı sürdüreceğiz. Tüm bu çalışmaları gerçekleştirirken temel hedefimiz, ülkemiz için stratejik öneme sahip gayrimenkul sektörünü, çok daha güçlü bir seviyeye taşımaktır” diye konuştu.



Gayrimenkul sektörü içinde bulunduğu süreçten güçlenerek çıkacak



Yaşanan her gelişmenin toplumu direkt etkilediği büyük bir sektörü temsil ettiklerini vurgulayan Doç. Dr. Feyzullah Yetgin, sözlerini şöyle tamamlardı: “Türkiye gayrimenkul sektörünün gelişiminde çok önemli bir rol üstlenen GYODER olarak, sektöre öncülük ettiğimizin bilinciyle güçlü bir duruş sergilemeye devam edeceğiz. Hayata geçirdiğimiz tüm çalışmalarla, kısa vadeli hedeflerden çok, gayrimenkul sektörünün geleceğine odaklanıyor ve üyelerimizle birlikte yeni başarı hikayeleri yazacağımıza inanıyoruz. Yeni düzenlemelerle, mevcut sorunların aşılması için önemli adımlar atan Çevre ve Şehircilik Bakanlığı başta olmak üzere ilgili tüm Bakanlıkların da destekleriyle gayrimenkul sektörü, içinde bulunduğu süreçten güçlenerek çıkacaktır.”



Sektör birlik ve beraberlikle güçlenecek



Yeni Yönetim Kurulu’nu tebrik eden GYODER Yüksek İstişare Kurulu Başkanı Avni Çelik ise “Sektörümüz bugünlerde büyük imtihanlardan geçiyor. Çoğu gitti, belki çok azı kaldı. İnşallah bunu da birlik ve beraberlik içinde aşacağız. Yeni seçilmiş arkadaşlarımızı sektörün temsilcisi sayarak, arkasında birlik ve beraberliğimizi bozmazsak, Türkiye gayrimenkul sektörü, bu birlik ve beraberliğin sembolü altında daha güçlü ve başarılı olacaktır” diye konuştu.



GYODER 20. Olağan Genel Kurul Toplantısı’nda seçilen yeni Yönetim Kurulu şu isimlerden oluştu:



GYODER Yönetim Kurulu (2019-2020)



Asil Üyeler:



Doç. Dr. Feyzullah Yetgin (Halk GYO), Aziz Yeniay (24 Gayrimenkul), Sertaç Karaağaoğlu (Akfen GYO), Ali Baki Usta (AND Anadolu Gayrimenkul), Vedat Aşçı (Astaş Gayrimenkul), Gökhan Çetinsaya (Avrupakent Gayrimenkul), Doğan Dağ (Dağ Mühendislik Müteahhitlik), Deniz Aksu (Türkiye Emlak Katılım Bankası), Hakan Gedikli (Emlak Konut GYO), Neşecan Çekici (EPOS Gayrimenkul Danışmanlık), Zeki Akbal (Fuzul Yapı), Murat Atay (Garanti Konut Finansmanı), Hasan K. Bolat (İş GYO), Avi Alkaş (JLL Türkiye), Mehmet Kalyoncu (Kalyon İnşaat), Özen Kuzu (Kuzu Grup), Prof. Dr. Gürsel Öngören (Öngören Hukuk Bürosu), Ahmet Akbalık (Özak GYO), Ersun Bayraktaroğlu (PwC Yeminli Mali Müşavirlik), Seba Gacemer (Sinpaş GYO), Umut Durbakayım (Teknik Yapı)



Yedek Üyeler:



Ayla Heyfegil (İsvan Gayrimenkul Turizm Danışmanlık ve Değerleme), Hüseyin Oflaz (İMPO İmar), Murat Kader (İki Design Group), Mustafa Özkan (YU Group), İlyas Ayvacı (Doğa Şehircilik)



GYODER Denetleme Kurulu (2019-2020 Dönemi)



Asil Üyeler:



Mert Pekdemir (Pekdemir İnşaat), Serkan Gül (Hergüner Bilgen Özeke Avukatlık Ortaklığı), Aysel Aktan (Harmoni Gayrimenkul Değerleme)



Yedek Üyeler:



Aykut Çavuldur (Koray Sigorta Aracılık), Emre Ülger (Tekfen Emlak Geliştirme), İbrahim Bozan (İB Ege Grup)



GYODER güçlü yönetimiyle sektöre yön vermeye devam edecek



Genel kurul sonrasında yapılan ilk yönetim kurulu toplantısında GYODER Başkan Yardımcıları da belirlendi. Buna göre Ersun Bayraktaroğlu ‘Mali İşlerden Sorumlu Başkan Yardımcısı ve Sayman’, Prof. Dr. Gürsel Öngören ‘Yasal Düzenlemelerden Sorumlu Başkan Yardımcısı’, Neşecan Çekici ‘Eğitim, Yayınlar ve Bilgi Üretiminden Sorumlu Başkan Yardımcısı’ oldu.