Halk GYO’dan 35,5 milyon TL net kâr

İstikrarlı finansal performansını sürdüren Halk GYO, yılın ilk 6 ayında 35,5 milyon TL kâr elde ettiğini açıkladı. Yeni tip koronavirüs salgınının tüm dünya ekonomisini olumsuz etkilediği 2020 yılının ilk yarısında etkin bir performans gösteren Halk GYO, toplam hasılatını geçtiğimiz yılın aynı dönemine göre yüzde 125 artırmayı başardı.

Kamu bankaları öncülüğünde Haziran ayında hayata geçen konut kredisi kampanyalarıyla, konut satışlarının ülke genelinde rekor seviyelere yükseldiğine dikkat çeken Halk GYO Genel Müdürü Bülent KARAN, “Ana hissedarımız ‘Halkbank’ın Önce Halk, Sonra Banka’ olma misyonuna uygun olarak, ev sahibi olmak isteyenler hayallerini daha fazla ertelemesinler istedik. Vatandaşlarımızı bir kez daha uygun koşullarda ev sahibi yaptığımız bu dönemde, projelerimize yatırımlarımızı da sürdürdük” dedi.

Büyük bölümü konut satışından

Halk GYO yılın ilk iki çeyreğinde toplam hasılatı içinde gelirlerinin büyük bölümünü konut satışından elde etti. Satışları süren Bizimtepe Aydos, Erzurum Şehristan Konutları, teslimleri bu dönemde de devam etti. Evora İzmir projesindeki satışların gördüğü ilgiden de büyük memnuniyet duyduklarını belirten Karan şunları söyledi:

“Salgın sonrası normalleşme adımlarıyla birlikte ekonominin yeniden hız kazanabilmesinde gayrimenkul sektörü büyük önem taşıyor. Kamu bankaları öncülüğünde hayata geçen konut kredisi kampanyalarıyla birlikte bu alanda ciddi bir hareketlilik yaşanıyor. Nitelikli projelerimiz ve dengeli yatırım portföyümüz sayesinde hissedarlarımıza değer katmaya devam ederken, istikrarlı büyümemizi sürdürmenin gururunu yaşıyoruz”.