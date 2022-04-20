Hollanda'ya şifa eli

Hollanda’nın Apeldoorn kentinde yaşayan Nevzat Turan, uzun süredir yaşadığı boyun fıtığı sorununa, İzmir’de çözüm buldu. Sürücü kursu eğitmenliği yapan 45 yaşındaki hasta, Hollanda’da önerilen mikrocerrahi boyun fıtığı operasyonu yerine, İzmir’e gelerek “tam kapalı” da denen full endoskopik boyun fıtığı ameliyatının ardından, aynı gün hastaneden taburcu oldu.

Uzun süredir kolunda ağrı olduğunu, araç kullanırken kör noktaları görmek için boynunu çevirmekte zorlandığı dile getiren Turan, “Hollanda’da hangi hastaneye gittiysem bana açık ameliyat önerdiler. Ama iyileşme süresi uzun olduğu için daha pratik bir yöntem araştırdım. İnternetten Dr.Murat Sayın’ın tam kapalı boyun fıtığı ameliyatını öğrenince kendisine ulaştım. İzmir’e gelip, 1 buçuk saatlik bir ameliyatla ağrılarım hemen geçti, ameliyattan birkaç saat sonra da hastaneden taburcu oldum. Operasyon sonrasında hiçbir sorun yaşamadım, hayatıma kaldığım yerden devam edebildim. Bugün 1 hafta oldu ve kontrolümde hiçbir sorun olmadığını öğrendim, artık evime dönüyorum” dedi.

Beyin ve Sinir Cerrahisi Uzmanı Doç.Dr. Murat Sayın, Nevzat Turan’a “full endoskopik diskektomi” denilen tam kapalı boyun fıtığı ameliyatı yapıldığını belirterek, “Normal boyun fıtığı ameliyatlarında boynun önünden girilip şah damarlarının, yemek borusunun arasından geçip oradaki tüm kıkırdak doku çıkarılıyor ve araya bir kafes veya protez konularak ameliyat

yapılıyor. Tam kapalı yöntemde bunlara hiç gerek kalmadan, hastanın ensesinden 5 mm inceliğinde özel bir kamera ile dokulara zarar vermeden, kemiklerin arasından geçirilerek fıtığın olduğu yere ulaşılıyor, fıtık oradan çekip çıkarılıyor. Bunların hepsi 5 mm’lik bir yerden yapıldığı için dikiş atılmıyor. Hasta iki saat sonra taburcu oluyor, normal hayatına devam edebiliyor, boyunluk kullanması gerekmiyor. Hızlı bir iyileşme oluyor. Anında boynu, kol ağrısı geçiyor. Operasyon sonrası ağrı kesici bile kullanmaya gerek kalmıyor. Genel anestezi altında 1 buçuk saatlik bir operasyon bu” dedi.

Ameliyattan 5 gün sonra işbaşı

Sayın, tam kapalı boyun fıtığı ameliyatının ülkemizde de dünyadaki gibi henüz çok yaygın olmadığına dikkati çekerek, şu bilgileri verdi: “Ameliyat özel bir eğitim, özel aletler ve yüksek deneyim gerektiriyor. Ben omurga bölgesindeki tüm operasyonlarımı bu yöntemle yapıyorum, Boyun fıtığında Türkiye’de bu ilk olduğunu düşünüyorum. Nevzat Bey de Hollanda’dan bu sebeple İzmir’e gelerek, bu operasyonu oldu. Hollanda’da bu operasyonu boyunda yapan bir hekim halen yok. Avrupa’da da zaten çok az. Tıpta her şey kapalı operasyona gidiyor. Hastaya yeni bir yara açmıyorsunuz, iz yok denecek kadar az, konforu da artırıyor. Ameliyattan ortalama 5 gün sonra ofis çalışanları işinin başına geçebiliyor.”