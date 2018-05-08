İhracatını yüzde 80 artırdı - Hekim Holding Yönetim Kurulu Üyesi Hekim: - “Hekim Yapı olarak 2017’de iç pazar satışlarımız önceki yıla göre yüzde 30’a yakın arttı. İhracatımız da 2017’de önceki yıla göre yüzde 80 arttı. Bu bizim için büyük bir başarı” - “2018’de de iş bağlantılarımızın gelişmesi ve yeni ürünlerimizin bilinirliğinin artmasıyla 2017’ye benzer oranda büyüme bekliyoruz”

İSTANBUL (AA) – Hekim Holding Yönetim Kurulu Üyesi Özge Hekim, “Hekim Yapı olarak 2017’de iç pazar satışlarımız önceki yıla göre yüzde 30’a yakın arttı. İhracatımız da 2017’de önceki yıla göre yüzde 80 arttı. Bu bizim için büyük bir başarı. 2018’de de iş bağlantılarımızın gelişmesi ve yeni ürünlerimizin bilinirliğinin artmasıyla 2017’ye benzer oranda büyüme bekliyoruz.” dedi.



Hekim, TÜYAP’ta düzenlenen 41. Yapı Fuarı’nda AA muhabirine şirketinin faaliyetleri hakkında açıklamalarda bulundu.

Özge Hekim, Hekim Holding şirketlerinden Hekim Yapı’nın 2004’ten bu yana Sakarya 2. Organize Sanayi Bölgesi’nde (OSB) kurulu entegre tesislerinde üretim yaptığını söyledi.



Şirketin markalarıyla cephe kaplama, ısı yalıtım, inşaat malzemesi alanında üretimler yaptığını anlatan Hekim, “Türkiye’nin ve yakın coğrafyamızın ilk otoklavlı fibercement doğal çimento levha üreticisiyiz. Üç tesisimizle birlikte yıllık 125 bin metreküp üretime sahibiz. Hekim Yapı, ülkemizin ilk otoklavlı fibercement levha üreten kuruluşudur. Özellikle Hekim Board levhalarımızın A1 sınfı olması levhalarımızı ön plana çıkarıyor. Bunlar her yerde kullanılabilen levhalardır. Daha düşük maliyet, çevre dostu ve sağlıklı kullanım koşullarıyla son yüzyılın cephe kaplama malzemesi olarak tercih edilen bir ürün konumuna geldi.” bilgilerini verdi.





- “Üretimimiz yüzde 100 yerli, ham maddede dışa bağımlı değiliz”





Hekim Yapı’nın Türkiye’de 100’den fazla bayisiyle yapı sektöründe önemli bir yer tuttuğunu ifade eden Hekim, “İnovasyon ve Ar-Ge çalışmalarımızı hızla sürdürüyoruz. Türkiye’nin ilk kendinden renkli fibercement levha üreticisi olduk, bu alandaki çalışmalarımızı daha ileriye taşımak istiyoruz. Özellikle iç pazarda Başbakanlık Toplu Konut İdaresi (TOKİ) ile iş birliğimiz devam ediyor. TOKİ ile çözüm ortağı olmaktan mutluluk duyuyoruz” dedi.



Hekim, şirketin yaptığı yatırımlar ve inovasyon gündemiyle sektöre ivme kazandırdığını dile getirerek, şöyle konuştu:



“Hekim Yapı olarak yolculuğumuzda önemli adımlar atmayı, sürdürülebilirlik kazanmayı ve hedeflerimizi gerçekleştirmeyi hedefliyoruz, bunun için gayret gösteriyoruz. Bunları yaparken tamamen öz sermaye ile ilerliyoruz. Modern üretim tesislerimizle, uzman ekibimizle, katma değeri yüksek ürünlerimizle sürekli gelişmeyi hedefleyen bir yapımız var. Üretimimiz yüzde 100 yerli, ham maddede dışa bağımlı değiliz.



Hekim Yapı olarak 2017’de iç pazar satışlarımız önceki yıla göre yüzde 30’a yakın arttı. İhracatımız da 2017’de önceki yıla göre yüzde 80 arttı. Bu bizim için büyük bir başarı. 2018’de de iş bağlantılarımızın gelişmesi ve yeni ürünlerimizin bilinirliğinin artmasıyla 2017’ye benzer oranda büyüme bekliyoruz.”

