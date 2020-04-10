İnşaat sektöründe kalıcı teşviklere ihtiyaç var

Dünyada ve ülkemizde görülen koronavirüs salgınından etkilenen sektörlerin başında inşaat sektörü geliyor. Türkiye’nin lokomotifi konumunda olan inşaat sektörü mevcut koşullar nedeniyle faaliyetlerini sürdürmekte zorlanıyor. Ekonomik İstikrar Kalkanı paketi kapsamında 500 bin liranın altındaki konutlarda kredilendirme oranının yüzde 80.39’den yüzde 90.39’a çıkarılmasının sektörü pozitif yönde etkileyeceğini ifade eden Şua İnşaat Yönetim Kurulu Başkanı Nimetullah Kaya, konut almak isteyen alt ve orta gelir grubundaki alıcılar için bu desteğin önemli olduğunu vurguladı. Kamu bankalarının yanı sıra birçok özel bankanın sektöre destek vermek amacıyla kampanyalar başlattığını söyleyen Kaya, hem ülke ekonomisi hem de inşaat sektörü için yeni düzenlemelere ve kalıcı teşviklere ihtiyaç olduğunu belirtti.

KISA VADEDE HAREKETLENEBİLİR

Dünya genelinde ve ülkemizde etkili olan koronavirüs salgını, birçok sektör gibi inşaat sektörünü de olumsuz etkiledi. Yüzlerce işkolunu kapsayarak ekonomiye ve istihdama katkıda bulunan inşaat sektörüne yönelik açıklamalarda bulunan Şua İnşaat Yönetim Kurulu Başkanı Nimetullah Kaya, konutta peşinatın yüzde 10’a düşürülmesiyle birlikte sektörün kısa vadede de olsa hareketlenebileceğini söyledi. Başta kamu bankaları olmak üzere birçok özel bankanın sektöre destek vermek amacıyla kampanyalar başlattığını ifade eden Kaya, sözlerine şöyle devam etti: “Ekonomik İstikrar Kalkanı paketi kapsamında 500 bin liranın altındaki konutlarda kredilendirme oranının yüzde 80.39’den yüzde 90.39’a çıkarılmasının özellikle konut sahibi olmak isteyen alt ve orta gelir grubundaki alıcılar için önemli olduğunu düşünüyoruz. Açıklanan bu destek paketi sektörümüzü ve konut ihtiyacı bulunan tüketicileri pozitif yönde etkileyebilecek olsa da hem ülke ekonomimiz hem de sektörümüz için ek düzenlemeler ve kalıcı teşviklerin çok faydalı olacağına inanıyoruz.”

YABANCILARA SATIŞA OLUMSUZ ETKİ

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Şubat ayı konut satış istatistiklerine göre, yabancılara yönelik konut satışlarının geçen yılın aynı ayına göre yüzde 20,6 artış gösterdiğini ifade eden Kaya, konut yatırımlarında ise ilk sırada İstanbul’un yer aldığını vurguladı. Koronavirüs salgınıyla birlikte yabancıların taleplerinin de düşüşe geçeceğini belirten Kaya, “Yabancılara konut satışının hem sektörümüze hem de ülke ekonomisine olan katkısını göz ardı etmemek gerekiyor. Küresel çapta olan bu salgının tüm dünyada etkisini yitirmesiyle birlikte yabancı yatırımcıların Türkiye’ye olan ilgisinin tekrar artacağına inanıyoruz’’ diyerek sözlerini tamamladı.