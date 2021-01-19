İşte kiralık konutta son durum

Türkiye’nin uzman emlak platformu Hürriyet Emlak, Türkiye genelinde ortalama metrekare fiyatlarıyla bir yıl içerisinde en çok yükselişe geçen il ve ilçelerdeki kiralık konutları araştırdı.

Bursa’da son bir yılda kiralık konut fiyatlarında %18,18’lik bir artış gösteren Nilüfer listenin en başında yer aldı. Nilüfer’i %11,11 ile Yıldırım ve %10,00 ile Osmangazi ilçesi takip etti.

Antalya’da son bir yılda kiralık konut fiyatlarında %27,27’lik bir artış gösteren Kepez listenin en başında yer aldı. Kepez’i %18,75 ile Alanya, %15,78 ile Konyaaltı ve %6,60 ile Muratpaşa takip etti.

“Pandemi şehirlerde göç başlattı”

Hürriyet Emlak Eş Genel Müdürü Zeynep Tandoğan, kiralık konutlarda son bir yılda gözlemlenen değişimi şu şekilde yorumladı: “2020 yılında Türkiye geneline baktığımızda kiralık konutların ortalama metrekare fiyat artışında Muğla’nın birinci sırada yer aldığını görüyoruz. Pandemiden dolayı özellikle Fethiye, Ortaca, Dalaman ve Köyceğiz’e olan taleplerde önemli artışlar gözlemledik. Bölgeye büyük şehirlerden çok fazla göç oldu. Özellikle İstanbul’da yaşayanlar, evlerini satarak ya da kiraya vererek Muğla ilçelerinde evler kiraladı. Bodrum’daki yoğunluğun büyük bir çoğunluğunu da yine İstanbul’dan gelenler oluşturuyor. Genellikle emekli olan ya da pandemi döneminde uzaktan çalışma imkânı olanlar bu bölgelere göç etti. Çocukları için organik hayatı tercih ederek Muğla ilçelerine yerleşenler de oldu. Listede ikinci sırada yer alan Denizli’de ise şehrin dışına doğru yapılanma arttı, piyasa epey hareketlendi. İzmir’de ise yaşanılan deprem felaketi sonrasında kiralık evlere olan talep artınca; özellikle yeni binalarda kira artışı kaçınılmaz oldu. Listenin beşinci sırasında yer alan Hatay’da ise uzun süredir imar sorunları nedeniyle hareketsiz olan sektör faiz indiriminin ardından hareketlendi. Özellikle İskenderun ve Antakya’daki konut stokları hızlıca eridi. Satılık evlere olan yüksek talep dolayısıyla kiralık ev fiyatlarını da yükseltti.