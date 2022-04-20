İşte konutun değerinin en çok arttığı iller

TÜİK rakamlarına göre mart ayında Türkiye genelinde 134 bin 170 konut satışı gerçekleştirildi. Mart ayında satılan konut sayısı 2022'nin şubat ayına göre yüzde 37, geçen yılın aynı ayına göre ise yüzde 21 arttı. Endeksa.com’un verilerine göre Türkiye genelinde mart ayı sonu itibarı ile konut satış fiyatlarında yıllık değer artışı %127 seviyesinde olurken, konut metrekare satış fiyatı 7 bin 395 TL, ortalama konut fiyatı 998 bin 325 TL ve konut yatırımının geri dönüş süresi 19 yıl oldu. En yüksek pay ise yine yüzde 18 ile İstanbul’un olurken, İstanbul’u Ankara ve İzmir takip etti. Yıllık değer artışı en yüksek olan iller Mersin, Aydın ve Antalya oldu.

Mart ayında Türkiye genelinde 134 bin 170 konut satışı gerçekleşti. Konut satışları mart ayında bir önceki aya göre %37, bir önceki yılın aynı ayına göre ise %21 artarak 134 bin 170 oldu. Teknoloji odaklı gayrimenkul değerleme platformu Endeksa.com’un verilerine göre, Türkiye genelinde mart ayı sonu itibarı ile konut satış fiyatlarında yıllık değer artışı %127 seviyesinde gerçekleşirken, Türkiye genelinde ortalama konut metrekare satış fiyatı 7 bin 395 TL, ortalama konut fiyatı 998 bin 325 TL ve konut yatırımının geri dönüş süresi 19 yıl oldu.

İstanbul’da 23 bin 974 konut satıldı

Mart ayında konut satışlarında İstanbul 23 bin 974 konut satışı ve %18 oranla en yüksek paya sahip oldu. Satış sayılarına göre İstanbul'u 12 bin 609 konut satışı ve %9 pay ile Ankara, 8 bin 51 konut satışı ve %6 pay ile İzmir izledi. Endeksa verilerine göre, mart ayı sonu itibarı ile İstanbul’da konut satış fiyatlarında değer artışı %147, ortalama konut metrekare satış fiyatı 12 bin 102 TL, ortalama konut fiyatı 1 milyon 452 bin 240 TL. oldu. Ankara’da konut fiyatları son bir yılda %116 artış gösterdi, ortalama konut metrekare satış fiyatı 5 bin 352 TL, ortalama konut fiyatı 722 bin 520 TL. İzmir’de ise yıllık değer artışı %119, ortalama konut metrekare satış fiyatı 9 bin 448 TL, ortalama konut fiyatı 1 milyon 228 bin 240 TL.

Yıllık değer artışı en yüksek olan iller Mersin, Aydın ve Antalya oldu

Endeksa verilerine göre, mart ayında en fazla konut satışı olan 30 il içerisinde yıllık değer artışı en yüksek olan iller ise sırasıyla Mersin, Aydın ve Antalya oldu. Mersin’de konut fiyatları son bir yılda %158 artış gösterdi, ortalama konut metrekare satış fiyatı 6 bin 172 TL, ortalama konut satış fiyatı 925 bin 800 TL. Aydın’da yıllık değer artışı %153, ortalama konut metrekare satış fiyatı 11 bin 204 TL, ortalama konut satış fiyatı 1 milyon 680 bin 600 TL. Antalya’da yıllık değer artışı %148, ortalama konut metrekare satış fiyatı 9 bin 861 TL, ortalama konut satış fiyatı 1 milyon 232 bin 625 TL.

Verileri değerlendiren Endeksa.com Kurucu Ortağı ve Genel Müdürü Görkem Öğüt, “Verileri incelediğimizde son 10 yılın en yüksek mart ayı satışına ulaşıldığını görüyoruz. Konut satışında artış trendi devam ediyor ama niteliği dönüşüyor. İkinci el konut piyasası son dönemde toplam satışları domine etmeye başladı. Mart ayında satılan 10 konuttan 7’si ikinci el konut. Mart ayı itibariyle ipotekli konut satışlarının da bir artış grafiği gösterdiğini görüyoruz. Endeksa verilerine göre en çok değer artışı olan iller Mersin, Aydın ve Antalya oldu. Son dönemde bu illerde yaşanan yükseliş devam ediyor. Yabancıya konut satışı beklendiği gibi artmaya devam ediyor. Rusya-Ukrayna gerilimi sonrası merak konusu olan iki ülkenin konut alımına ilgisine baktığımızda şubat ayına kıyasla konut satışında Ruslar’da %7 ve Ukrayna vatandaşlarında ise %52’lik bir artış görüyoruz. Ukraynalılara toplam 168 satış yapıldığı için bu artış genel rakamın içerisinde çok büyük bir anlam ifade etmiyor.” dedi.

İkinci el konut satışları bir önceki aya göre %40 arttı

Türkiye genelinde mart ayında ipotekli konut satışları bir önceki aya göre %52, geçen yılın aynı ayına göre ise %39 artış göstererek 30 bin 271 oldu. Toplam konut satışları içinde ipotekli satışların payı %23 olarak gerçekleşti. İkinci el konut satışları ise bir önceki aya göre %40, geçen yılın aynı ayına göre ise %23 artış göstererek 95 bin 833 oldu. İkinci el konut satışları toplam satışların %71’ini oluşturdu. Yabancıya konut satışı ise bir önceki aya göre %21, geçen yılın aynı ayına göre ise %31 artarak 5 bin 567 olarak gerçekleşti.

İpotekli konut satışı %45 artışla 68 bin 342 oldu

2022 yılı Ocak-Mart ayları değerlendirildiğinde konut satışlarının geçen senenin aynı dönemine göre %22 artarak 320 bin 63 olarak gerçekleştiği görülüyor. Bu dönemde ipotekli konut satışı %45 artışla 68 bin 342, ikinci el konut satışları %24 artışla 225 bin 626 olarak gerçekleşti. Bu dönemde kredili konut satışları toplam satışların %21’ini, ikinci el konut satışları ise toplam satışların %71’ini oluşturdu.

En fazla konut satışı olan 30 ilde satış fiyatı değer değişimi

Mart 2022

Konut Satış

Adedi Toplam Satış İçinde Payı (%) Ortalama Metrekare Satış Fiyatı (TL/m2) Ortalama Satış Fiyatı (TL) Yıllık Değer Değişimi (%) Geri Dönüş Süresi (yıl)

İstanbul 23.974 18% 12.102 1.452.240 147 17

Ankara 12.609 9% 5.352 722.520 116 17

İzmir 8.051 6% 9.448 1.228.240 119 20

Antalya 6.364 5% 9.861 1.232.625 148 16

Bursa 4.918 4% 6.328 854.280 114 25

Mersin 3.686 3% 6.172 925.800 158 24

Kocaeli 3.618 3% 5.863 779.779 114 23

Tekirdağ 3.336 2% 5.716 1.028.880 91 17

Gaziantep 3.205 2% 6.383 1.021.280 111 24

Aydın 3.129 2% 11.204 1.680.600 153 39

Konya 3.020 2% 4.974 795.840 120 26

Balıkesir 2.946 2% 8.304 1.079.520 135 34

Kayseri 2.690 2% 4.345 716.925 104 28

Şanlıurfa 2.453 2% 4.565 776.050 130 26

Adana 2.335 2% 5.886 971.190 122 27

Sakarya 2.255 2% 5.502 687.750 103 21

Samsun 2.233 2% 5.992 838.880 120 26

Hatay 2.227 2% 4.185 648.675 99 24

Manisa 2.167 2% 5.582 697.750 95 25

Denizli 1.951 1% 5.929 830.060 94 27

Eskişehir 1.885 1% 5.501 687.625 94 23

Muğla 1.884 1% 18.568 2.599.520 127 16

Diyarbakır 1.623 1% 5.425 868.000 135 26

Kahramanmaraş 1.466 1% 4.721 755.360 99 26

Yalova 1.407 1% 6.558 852.540 115 22

Trabzon 1.126 1% 5.142 822.720 106 37

Malatya 1.091 1% 4.014 678.366 82 29

Ordu 1.045 1% 5.244 707.940 104 29

Elazığ 1.044 1% 3.523 598.910 62 33

Çanakkale 1.035 1% 8.135 976.200 124 25

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