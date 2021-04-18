İşte Türkiye'nin emlak bilgileri

Gayrimenkul piyasasının nabzını tutan Hürriyet Emlak Mart 2021 Emlak Endeksi’ni açıkladı. Verilere göre; son bir ay içerisinde satılık konutlarda ortalama metrekare fiyatlarının en çok artış gösterdiği illerin başında %11 ile Zonguldak, %6 ile Hatay ve Adana, %5 ile Gaziantep ve Çanakkale geldi.

Türkiye’nin uzman emlak platformu Hürriyet Emlak’ın ülke genelindeki verilerden oluşturduğu Mart 2021 Emlak Endeksi[1] verileri açıklandı. Emlak sektörünün son 1 ayda sergilediği performansı masaya yatıran Hürriyet Emlak’ın açıkladığı verilere göre; satılık konut fiyatlarının en çok artış gösterdiği illerin başında %5 ila 11 arasındaki artış oranlarıyla Zonguldak, Hatay, Adana, Gaziantep ve Çanakkale geldi. Ayrıca, satılık fiyatı mart ayında en çok artan 10 ilden 9’unun denize kıyısı olan iller olması dikkat çekti.

Türkiye genelinde satılık konut fiyatı en çok artan 10 il

1 - Zonguldak

2- Hatay

3 - Adana

4 - Gaziantep

5 - Çanakkale

6 - Muğla

7 - Samsun

8 - Mersin (İçel)

9 - Antalya

10 - Aydın

5 büyük ilde yatırımcısına en çok Antalya kazandırdı. Son 1 ayda 5 büyük il içinde yatırımcısına en çok kazandıran il Antalya oldu. Antalya’yı, sırasıyla Ankara, İstanbul, İzmir ve Bursa izledi.

Türkiye’nin yükselişe geçen ilçeleri

Emlak fiyatlarında yaşanan yükselişi gösteren endeks verileri, ilçelerdeki satılık konut fiyatlarındaki hareketliliği de ortaya koydu. Türkiye genelinde alıcısına son 1 ay içerisinde en çok kazandıran ilçelerin başında; yüzde 9 ila 13 arasındaki artışlarla İstanbul’un Üsküdar, Beykoz ve Bağcılar ilçeleri, Antalya’nın Kemer ve Balıkesir’in Burhaniye ilçeleri geldi.

Ankara’da satılık konutlardaki metrekare fiyat artışlarında Polatlı ilk sırada geliyor

Ankara, il genelinde yatırımcısına kazandırdı ve mart ayında tüm ilçelerde satılık konutlarda metrekare fiyat artışı gözlendi. İlçeler bazında Polatlı liste başında yer alırken Polatlı’yı Gölbaşı, Çankaya, Mamak ve Pursaklar takip etti.

Antalya’nın Kemer ilçesinde satılık konuta olan yatırım artıyor

Antalya satılık konut piyasasında son 1 ayda yaşanan yükselişle dikkat çeken ilk ilçe fiyatların %10 arttığı Kemer oldu. Devamında yüzde 1 ile 4 arasındaki artışlarla Muratpaşa, Kepez, Konyaaltı ve Alanya geldi.

Hürriyet Emlak Eş Genel Müdürü Zeynep Tandoğan, mart ayı verilerini şu şekilde değerlendirdi: “Hürriyet Emlak Mart Endeksi’ne baktığımızda satılık konutlarda 1 aylık verilerde deniz kenarı olan iller ağırlıkla başı çekiyor. Geçtiğimiz yılın haziran ve temmuz aylarında denize kıyısı olan illerdeki satılık konutlar son 5 yılın en yüksek arama hacmine ulaşmıştı. 2021 yılında da bu ilginin devam ettiğini görüyoruz. Tatil döneminin yaklaşmasıyla birlikte bu bölgelere olan talep de artışa geçecek. Talep beraberinde fiyat artışlarını da getiriyor. Pandeminin de etkisiyle bu trendin devam edeceğini, özellikle yaz döneminde fiyatlarda yine artışların süreceğini öngörüyoruz. Dolayısıyla özellikle yazlık almak isteyen tüketicilere çok beklemeden harekete geçmelerini öneriyoruz.”