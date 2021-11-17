İzmir'in emlak analizini yaptı

Gayrimenkul sektörüne getirdiği teknolojik yenilikler ile dikkat çeken Emlakjet, ‘’acil nakde ihtiyacı olan ve evini satmak isteyen ev sahiplerine’’ yönelik sunduğu çözümü “Jetsat Hızlı Konut Satma Hizmeti”ni İstanbul ve Ankara’nın ardından Antalya ve İzmir’de de hayata geçirdi. Dört büyük ilde hizmet veren Jetsat, 5 iş günü içerisinde kolay ve güvenli ev satışına imkan sağlıyor.

Basın Bülteni 17 Kasım 2021

Emlakjet Jetsat artık dört büyük şehirde olacak:

İzmir’de ev satma süresi 5 güne iniyor

Gayrimenkul sektörüne getirdiği teknolojik yenilikler ile dikkat çeken Emlakjet, ‘’acil nakde ihtiyacı olan ve evini satmak isteyen ev sahiplerine’’ yönelik sunduğu çözümü “Jetsat Hızlı Konut Satma Hizmeti”ni İstanbul ve Ankara’nın ardından Antalya ve İzmir’de de hayata geçirdi. Dört büyük ilde hizmet veren Jetsat, 5 iş günü içerisinde kolay ve güvenli ev satışına imkan sağlıyor.

Fiyatların yükselmeye devam ettiği, finansal teşviğin yüksek olmadığı dönemlerde hızlı nakit ihtiyacı olanlar için Jetsat önemli bir fırsat olacak. Yeni bir konut almak için mevcut mülkünü satıp acil nakit ihtiyacını karşılamak isteyen kullanıcılar artık, gayrimenkul sektöründe Türkiye'nin en büyük 3.ili olan İzmir’de de Türkiye’deki tek hızlı konut alım hizmeti Jetsat’tan faydalanabilecek.

Gayrimenkul sektörüne getirdiği teknolojik yenilikler ile dikkat çeken Emlakjet, ‘’acil nakit ihtiyacı olan ve evini satmak isteyen ev sahipleri” için İstanbul, Ankara ve Antalya’da sunduğu “Jetsat Hızlı Konut Satma Hizmeti” çözümünü gayrimenkul piyasasının önemli şehirlerinden İzmir’de de hayata geçirdi.

Emlakjet Jetsat hizmeti ile İzmir’de bulunan evini satmak isteyen son kullanıcılar, Emlakjet web sitesinde bulunan Jetsat başvuru sayfasına ana sayfadan ulaşıp konut bilgilerini ilettikten sonra, 48 saat içinde teklifi alabiliyor. Emlakjet tarafından verilen teklifi kabul ettiği takdirde kullanıcılar, ev satışını toplam 5 günde gerçekleştiriyor. Yeni bir konut almak veya yatırım yapmak için mevcut mülkünü satıp acil nakit ihtiyacını karşılamak isteyen kullanıcılar, İstanbul ve Ankara’nın ardından İzmir ve Antalya’da da Türkiye'deki tek çevrimiçi hızlı konut alım hizmeti Jetsat'tan faydalanabilecek.

Gayrimenkul sektörünü inovatif çözümlerle canlandırmaya devam eden Emlakjet’in Jetsat hizmetinden sadece bireysel olarak evini satmak isteyenler değil, aynı zamanda Emlakjet’in binlerce emlak danışmanı da portföyleri için teklif alabiliyor.

İzmir’de en çok Buca’da konut aranıyor

Emlakjet verilerine göre İzmir’de en çok konut aranan ilçe Buca oldu. Bunu sırasıyla; Konak, Karşıyaka, Karabağlar ve Bornova ilçeleri takip ediyor. Pandemi döneminde İzmir’de konut talebi 2 kattan fazla artış gösterdi

JetSat’ın İzmir ve Antalya’da da hizmete girmesi ile ilgili olarak açıklama yapan Emlakjet CEO’su Tolga İdikat, “İzmir, Türkiye’nin en çok konut aranan ilk 3 şehri arasında, konut satışlarında ise İstanbul ve Ankara’dan sonra 3. Sırada yer alıyor. İzmir, gayrimenkul işlem hacmi bakımından Türkiye'nin en önemli şehirleri arasında 3. sırada yer alıyor. Turizm ve sanayi faaliyetlerinin yanı sıra doğayla iç içe coğrafyasıyla yaşam alanı olarak daha sık tercih edilmesiyle İzmir şehrinin nüfusu yıllar içerisinde düzenli olarak artıyor. Pandemi döneminde de yazlık bölgelere talebin artışı ile bölgeye talep aylık ortalamada 2 kattan fazla artış gösterdi. Aynı zamanda bölgede diğer büyük illerde yaşanan fiyat artışı trendi 2021 yılı boyunca devam etti. Emlakjet Ekim 2021 verilerine göre emlak satılık fiyatları yıllık yüzde 39, kiralık fiyatları ise yüzde 100 artış gösterdi.” dedi.

Jetsat’ın yeni birçok il ile büyümeye devam edeceğini belirten İdikat, “Fiyatların yükselmeye devam ettiği, finansal teşviğin yüksek olmadığı dönemlerde hızlı nakit ihtiyacı olanlar için Jetsat önemli bir fırsat olacak. Jetsat ile yapılan işlemlerde, iş ortağımız üye ofisler aracılığıyla işlem yaparak üye ofislerimize de kazanç sağlıyoruz. Son kullanıcının acil nakit ihtiyacını çözerek, üye ofislerin işlem hacmini arttırarak gayrimenkul sektöründe önemli bir değer yaratımına öncü oluyoruz.” şeklinde konuştu.

Jetsat ile kolay, hızlı ve güvenilir ev satışı

Jetsat hizmetine emlakjet.com web sitesi üzerinden ulaşılabiliyor. Acil olarak satışı yapılması istenen evin bilgilerinin Jetsat üzerinden girilmesi durumunda gayrimenkulün bilgileri Emlakjet ekibine iletiliyor. Jetsat tarafından talep edilen bilgilerin sisteme girişi tamamlandıktan sonra maksimum 48 saat içerisinde satış yapmak isteyen emlak ev sahibine teklif gönderiliyor. Satış yapmak isteyen ev sahibinin teklifi kabul etmesinin ardından Jetsat ekibi evi ziyaret ediyor, bilgilerin doğruluğunu kontrol ederek rapor hazırlıyor. Sonraki süreçte SPK lisanslı bir Gayrimenkul Değerleme Uzmanı tarafından gayrimenkulün satışında herhangi bir engel olup olmadığı tespit edilmesi ve teklifin satışı gerçekleştirecek ev sahibi tarafından uygun görülmesi durumunda, satın alma işlemleri Jetsat tarafından tamamlanıyor ve ödeme satışı gerçekleştiren ev sahibinin banka hesabına aynı gün içinde eft, havale ya da bloke çek yöntemi ile yapılıyor. Üstelik tüm işlemler sadece beş iş günü içerisinde tamamlanıyor.

Jetsat hizmeti kapsamında teklif verilen evlerin; krediye uygun olması ve evin değeri 150.000 TL ve 1.000.000 TL arasında olması gibi belli kriterlere uygun olması gerekiyor. Bu kriterlerin hepsine Emlakjet Jetsat sayfasından ulaşılabiliyor.

Emlakjet hakkında

2006 yılında bağımsız girişimciler tarafından kurulan Emlakjet.com, Mayıs 2014’te risk ve girişim sermayesi platformu iLab Holding tarafından satın alındı. “Sen o evi hayal et, gerisi Emlakjet!” sloganı ile satılık veya kiralık dairelere en pratik şekilde ulaşma imkânı sunan yeni nesil emlak bulma sitesi Emlakjet, İlab Holding çatısı altına girdiği günden bu yana marka yatırımlarıyla ciddi bir ürün geliştirme süreci içine girdi. İster satılık ya da kiralık ister yatırımlık olsun aranılan evi en hızlı, en kolay ve en keyifli şekilde bulma imkânı sunan Emlakjet, CEO’su Tolga İdikat liderliğinde, ayda 60 milyon sayfa görüntülenme sayısı ve 15 milyondan fazla ziyaretçisi ile emlak seri ilan sektörünün en büyük iki portalından biri oldu. Emlak ofisleri ve bireyler tarafından oluşturulmuş 400 bine ulaşan satılık ve kiralık emlak ilanından oluşan bir veri tabanına sahip olan Emlakjet, bu ilanları kullanıcılara internet sitesi ve mobil işletim sistemleri üzerinden ulaştırıyor. Kullanıcılar, Emlakjet üzerinden Edirne’den Ardahan’a tüm Türkiye’deki ilanlar arasında karşılaştırma yapabiliyor.