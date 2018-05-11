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Kar Yapı'nın projesine büyük ilgi

- Kar Yapı'nın Pendik'te hayata geçirdiği Edonia Garden Projesi'ne bulunduğu konum ve lokasyon nedeniyle yoğun ilgi gösterenler arasında sağlık çalışanları, havaalanı personeli, eğitimciler ve finans sektörü çalışanları bulunuyor

Kar Yapı'nın projesine büyük ilgi
İSTANBUL (AA) - Kar Yapı'nın Pendik'te hayata geçirdiği projesi Edonia Garden Projesi, bulunduğu konum ve lokasyon nedeniyle sağlık çalışanları, havaalanı personeli, eğitimciler ve finans sektöründen yoğun ilgi görüyor.
Kar Yapı'dan yapılan açıklamaya göre, konut sahibi olmayı kolaylaştıran fırsat ve avantajlarla satışa sunulan Edonia Garden, 388 konut ile 12 ticari üniteden oluşuyor.
Açıklamada konuya ilişkin görüşlerine yer verilen Kar Yapı Yönetim Kurulu Üyesi Şenol Üçüncü, projeye çok çeşitli meslek gruplarından talep geldiğini belirterek, Pendik Kurtköy'de hayata geçirdikleri projenin yoğun ilgiyle karşılaştığını bildirdi.
Projenin, Marmara Üniversitesi Hastanesi ve Sabiha Gökçen Havalimanı gibi lokasyonlara yakınlığıyla konumlandığını, en çok havalimanı personeli ve sağlık çalışanlarının dikkatini çektiğini aktaran Üçüncü, şu değerlendirmelerde bulundu:
"Pilot ve doktorların özel ilgi gösterdiği projemize önemli banka üslerine komşu olmamızdan dolayı banka çalışanları da ciddi talep gösteriyor. Ayrıca projemizin yakınında toplam 4 ortaöğretim okulu ile lisenin bulunması ve bitişiğimizde 72 bin metrekarelik bir alanda yapılacak olan, hatta sondaj çalışmalarına başlanan Gedik Üniversitesi kampüsü nedeniyle eğitimcilerden ve öğrenci ailelerinden de ilgi görüyoruz. Binlerce kişinin istihdam edileceği İstanbul Teknopark'ın projemize yakın mesafede konumlanması da her kesimden yatırımcıyı buraya çekiyor."
Verilen bilgiye göre, 4 bloktan oluşan ve iki bloğun kaba inşaatının bittiği projede, temeli atılan diğer iki blokta da inşaat hızla yükseliyor. Projenin 2019 sonunda teslim edilmesi planlanıyor. Lansman fiyat ve fırsatlarıyla satışı devam eden projede, daire fiyatları 205 bin liradan başlıyor. Proje, 1+1, 2+1, 3+1 dairelerden oluşuyor.
Metrekare büyüklükleri brüt 62,49 metrekare ila 147,41 metrekare arasında değişen 1+1, 2+1 ve 3+1 dairelerden meydana gelen proje, geniş sosyal donatı ve spor alanlarına sahip bulunuyor.

Açık havuz fitness center, hamam, sauna, buhar odası, kapalı ve açık çocuk oyun alanları, kafe ve süs havuzları olacak şekilde planlanan Edonia Garden, 2 katlı otopark ve her daireye özel bir araçlık alan imkanıyla da dikkati çekiyor.
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Kar YapıEdonia Garden Projesi
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