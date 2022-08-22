Kentsel dönüşüm müjdeli haberle başladı!

Eyüpsultan Belediyesi’nin, İslambey Mahallesi’nde “Kentsel Dönüşüm ve Gelişim Alanı” ilan ettiği 4.59 hektarlık alanda yıkım çalışmaları başladı.

Başkan Deniz Köken yıkım gerçekleştiren alanda yaptığı açıklamada seçim vaatlerini yerine getirdiklerini belirterek Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığının verdiği kira yardımı kadar Eyüpsultan Belediyesi olarak da kira desteği sağlanacağının müjdesini verdi.

DEPREM RİSKİ TAŞIDIĞINDAN VE EKONOMİK ÖMRÜNÜ YİTİRMİŞ RUHSATSIZ YAPILAR

Rezerv Yapı olarak belirlenen alanda yer alan yapıların büyük çoğunluğu deprem riski taşıdığından ve ekonomik ömrünü yitirmiş ruhsatsız yapılar olması sebebiyle 6306 Sayılı Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkında Kanuna göre “Riskli Alan” teklif dosyası hazırlanarak 2020 yılı sonu itibariyle Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’na iletildi.

Söz konusu alan, 6306 sayılı Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkında Kanunla Bakanlık Makamı’nın 16.05.2022 tarihli Olur’u ile “Rezerv Yapı Alanı” olarak belirlendi.

394 bağımsız birimden oluşan ve 653 adet yeni bağımsız birim üretilecek alan içerisinde bulunan İslambey Mahallesi Ethem Baba Sokak’ta yıkım başladı.

"İSLAMBEY BÖLGESİNİN SORUNLARININ FARKINDAYDIK"

Başkan Deniz Köken de yıkım yapılacak alanda çalışmaları inceledi.

Konu ile ilgili basın mensuplarına bir açıklama yapan Eyüpsultan Belediye Başkanı Deniz Köken şöyle konuştu:

"210 BİNADAN 7'Sİ TAHLİYE EDİLDİ"

"Eyüpsultan Belediyesi olarak yerinde dönüşümden önce yerinde sağlam adımlar atmak için işlerimizi sağlam yaptık. Yerinde adımlar atmadan önce, parsellerin akıbetine dair hususların netleşmesi sürecini yaşadık. Bakanlık makamının oluru ile tahliye, yıkım hak sahiplerinin kira yardımı işlemleri için de Belediye Başkanlığımız görevlendirildi. Şükürler olsun İslambey için yerinde dönüşümün startını vermiş olduk. Alanda bulunan 210 binadan 7 bina tamamen tahliye edildi. Hak sahiplerinin kira başvuruları yapıldı. Tahliye olunan binaların yıkım süreçlerini planlıyoruz.

"BAKANLIĞIMIZIN VERDİĞİ KİRA YARDIMI KADAR BİZ DE 1950 TL KİRA YARDIMI YAPACAĞIZ"

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ve Eyüpsultan Belediyesi'nin işbirliği ile İslambey Mahallesi Dirim Sokak’ta Kentsel Dönüşüm Projesi’ne başlanıldı. 826 hak sahibi, 394 bağımsız birimin bulunduğu kentsel dönüşüm alanında, çoğunlukla uzlaşma sağlanarak binaların yıkım süreci başlatıldı.

"BU RİSKLİ YAPIYI VATANDAŞTAN İZİN ALARAK YIKIMINA BAŞLADIK"

Yıkıma başlanılan alanda konuşan Eyüpsultan Belediye Başkanı Deniz Köken, “Sorunlu bir bölge. Vatandaşların iki türlü mağduriyeti var. Zemin, bina kötü ve hisseler çok fazla, hepsini bir araya getirmek zordu. Bu konuya bakanlığımızı dahil etmesek çözmemiz mümkün değildi. O yüzden 394 tane vatandaş var burada. 222 tanesinin imzası alındı. Bu riskli yapının vatandaştan izin alarak yıkımına başladık. İnşallah komşularımızın başka bir yere gitmeden, tekrar güzel binalarda bir arada olabileceğimiz güzel bir dönüşüm” açıklamasında bulundu.

Seçim vaatlerimizi yerine getirmeye devam ediyoruz, İslambey’de yerinde dönüşüm başladı. Komşularımız mahallesinden ayrılmadan yeni evlerine huzurla kavuşacak. Komşularımıza bir de müjdemiz var; Bakanlığımızın verdiği 1950 TL kira yardımı kadar biz de Eyüpsultan Belediyesi olarak 1950 TL kira desteği sağlayacağız. Hayırlı olsun"