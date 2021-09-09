Kiralar uçtu, yakala yakalabilirsen..

Erkan Zing yazıyor - İstanbul’da kiralık ev fiyatları son birkaç yılda bazı semtlerde yüzde 100’ün üzerinde artış gösterdi.. Talebin azalması, satılık konut fiyatlarının bir anda tavan yaparak çok yüksek seviyelerde yer alması ve tüketicinin kiralık evlere yönelmesinin yanı sıra kentsel dönüşüm, Araplar ve son 2 yılda yaşanan boşanmalarda ki artmalar fiyat artışında çok etkili bir yol izledi.

BOŞANMALAR DA ÇOK YÜKSEK ARTIŞ OLDU

Evlenenlerin sayısı geçen yıla göre artış gösterse de , boşananların sayısı da pandemi dolayısıyla şaşırtıcı bir şekilde arttı. Bu yıl ve üniversite öğrencilerinde yeni ev ihtiyaçları bütün talep artışına yol açarak zaten uçmaya hazır fiyatları bir anda uçurdu.

YENİ BİNALARDA ARTIŞ YÜZDE 30’U BULDU

İstanbul’da kiralık ev fiyatları son bir yılda bazı semtlerde yüzde 100’ün üzerinde arttı. Geçen yıl 3 bin civarında olan fiyatlar bu yıl 2 bin 700 TL’ye çıktı ve müşteri buldu.. Dünyada patlayan pandemiyle birlikte ilk olarak haziran ayında bahçeli ve balkonlu evlerde fiyat artışının olduğu, eylül ayında ise biriken diğer kiralama taleplerinin devreye girmesiyle İstanbul’da kira artışının son 1 yıla göre ortalama yüzde 18 civarında arttığı görüldü…